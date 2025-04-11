Erzurum, TÜBİTAK Yarışmasında Bölge Birincisi - Son Dakika
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Erzurum, TÜBİTAK Yarışmasında Bölge Birincisi

Erzurum, TÜBİTAK Yarışmasında Bölge Birincisi

Erzurum, 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge birincisi oldu.

11.04.2025 09:33
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Erzurum, TÜBİTAK 2204-B 19.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK tarafından 19.'su düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi 7-10 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum, Rize, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Trabzon'dan 100 projenin katılımıyla Rize'de yapıldı.

Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanında 100 projenin yarıştığı serginin ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreninde; 10 alanda 5 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük elde eden Erzurum finallere damga vuran şehir oldu.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "TÜBİTAK 19.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında elde etmiş olduğumuz bu tablo, başarının tesadüf olmadığını bizlere bugün bir kez daha göstermiş oldu. Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Vizyonundaki hedefler doğrultusunda eğitimde çok daha güzel başarılara imza atacağımıza, Erzurum'umuzu eğitimde adından söz edilir bir şehir yapacağımıza yürekten inanıyor; bize bu gururu yaşatan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize ve AR-GE Birimizin değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum, TÜBİTAK Yarışmasında Bölge Birincisi - Son Dakika

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