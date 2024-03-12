Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Kurtuluş Günü ve İstiklal Marşı'nı Kutladı - Son Dakika
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Kurtuluş Günü ve İstiklal Marşı'nı Kutladı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Kurtuluş Günü ve İstiklal Marşı\'nı Kutladı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Yıldız, ayrıca İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla yayınladığı mesajında İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yılını kutladı.

12.03.2024 16:15
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

İstiklal mücadelemizin yol haritasının çizildiği, kahramanlar şehri Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünün kutlandığını ifade eden Yıldız, mesajında şunları kaydetti; "Kurtuluş Savaşı'mızın isimsiz kahramanlarını, şehitlerimizi ve gaziliği büyük bir onurla taşıyan, ahirete göçmüş büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Erzurum, tarihin her döneminde olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'mızın da öncüsü olmuştur. Erzurum Kongresi'nde Milli Mücadele'mize yön veren şehrimiz, I. Dünya Savaşı yıllarında milletimize reva görülen zilleti kurtuluş mücadelesiyle parçalamış ve ebediyete kadar hür yaşayacağını düşmanlarına bir kez daha göstermiştir. Tarihi şan ve şerefle dolu milletimiz 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda gösterdiği kahramanlığı kurtuluş mücadelemizde de tekrar ortaya koymuş ve bütün dünyayı kahramanlığına şahit etmiştir.

Erzurum, milletimize yönelen bütün saldırılar karşısında göğsünü siper etmiş, milletimizin şerefine yakışır bir şekilde mücadelesini vermiş ve 12 Mart 1918'de özgürlüğüne kavuşmuştur. İnşallah ilelebet de özgür bir şekilde varlığını devam ettirecektir. Şehrimiz, savaş meydanlarında gösterdiği başarının yanı sıra tarih boyunca barışın, huzurun, ilim ve irfanın da merkezi olmuştur. Var olduğu günden beri eğitim neferlerinin mekanı olan bu güzide şehir, ülkemizin yıkılmaz kalesi olmaya devam edecektir.

Kahraman bir milletin evlatları olarak bizler, emanetimizin kıymetinin farkındayız. Genç nesillerimize geçmişimizin kahramanlığı, geleceğimizin idealleri izinde bir yol çizmeye ve onlara rehberlik etmeye çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz Erzurum'umuzun kurtuluş gününü bir kez daha kutluyorum. Aziz hatıralarıyla onurlandığımız şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum"

Allah bu millete bir daha 'İstiklal Marşı' yazdırmasın

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, ayrıca İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları kaydetti; "Cumhuriyetin 100. Yılı'nı görmenin gururunu taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak Milli Mücadele'nin zor koşullarında kaleme aldığı İstiklal Marşı ile bu vatana olan sevdasını, Türk milletinin bağımsızlığına olan inancını ve içindeki imanı dile getiren Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyor; İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yılını kutluyorum.

Son bir asırda bu toprakların yetiştirdiği büyük şahsiyetlerin en başında hiç şüphesiz İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy gelmektedir. İstiklal mücadelemizin, ilim ve irfan geleneğimizin sembollerinden olan Mehmet Akif; eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

Mehmet Akif, müşfik kalplerin olduğu kadar zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların da şairidir. Mehmet Akif, bizim olduğu kadar medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Tüm bu vasıflarından ötürü Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı, bağrına bastığı, baş tacı ettiği ortak bir değerimizdir ve yazdıklarıyla, mücadelesiyle bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.

12 Mart 1921'de TBMM'de milli marş olarak kabul edilen ve gözyaşlarıyla tekrar tekrar dinlenilen İstiklal Marşı'nı, aynı ruh, aynı heyecan ve aynı ülküyle seslendiriyoruz. İstiklal Marşı'nın ruhu ebediyen yaşasın ve Allah bu millete bir daha 'İstiklal Marşı' yazdırmasın!" - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Kurtuluş Günü ve İstiklal Marşı'nı Kutladı - Son Dakika

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