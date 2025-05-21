Erzurum'un Kültürel Zenginliği Panelde Tartışıldı - Son Dakika
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Erzurum'un Kültürel Zenginliği Panelde Tartışıldı

Erzurum\'un Kültürel Zenginliği Panelde Tartışıldı

ETÜ ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle Erzurum'un kültürel mirası üzerine panel ve sergi düzenlendi.

21.05.2025 08:25
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Müze Müdürlüğü iş birliğiyle "Erzurum Şehrinin Kültürel Gelişim Sürecinde Önemli Kurumlar" başlıklı panel ve "Arkeolojik Kazılar Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

Erzurum'un kültürel mirasının korunması, belgelenmesi ve topluma tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut'un yanı sıra çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum'un kültürel zenginliğine ve bu zenginliğin bilimsel temellerle ele alınmasının önemine dikkat çekerek: Bu çalışmaların Erzurum'da da yapıldığını görmek ve binlerce yıl öncesine ait medeniyetlerin gün yüzüne çıkarılmasına şahit olmak gerçekten heyecan verici. Bu süreçte görev alan hocalarımız ve öğrencilerimiz için de çok özel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Ancak, bu çalışmaların sadece ortaya çıkarılması değil, insanlığa kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması çok daha büyük bir önem taşıyor. Bu noktada, bu tür toplantılar, paneller, sergiler ve organizasyonlar; toplumsal farkındalık ve kültürel bilinç oluşmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu duyarlılık hem öğrencilerimizde hem de toplum genelinde bu tür etkinlikler sayesinde gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Bu nedenle, ben bu tür program ve organizasyonları oldukça kıymetli buluyorum. Tarihi sahiplenmek, ecdadımızdan bize miras kalan eserleri, M.Ö. dönemlerden günümüze kadar ulaşan kalıntıları gün yüzüne çıkarmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak, bu sürece çok daha derin ve anlamlı bir boyut katıyor" ifadelerini kullandı.

Konulmaların ardından Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Mehmet Işık, Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu, Doç. Dr. Yasin Topaloğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Nusret Burak Özsoy, dinleyicilere Erzurum'un kültürel ve arkeolojik değerlerine dair kapsamlı bilgiler verdi.

Panelin ardından Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Erzurum Arkeoloji Müzesi tarafından hazırlanan "Arkeolojik Kazılar Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Garibintepe, Alabanda, Xanthos- Letoon, Hınıs Parmaksız Höyüğü ve Değirmenler Höyüğü kazılarına ait görseller yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Kültürel Zenginliği Panelde Tartışıldı - Son Dakika

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