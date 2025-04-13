Erzurum\'un Renkli İsimlerinden Tahsin Bayramoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum'a geçmişten günümüze büyük emekler veren, siyaset ve ticaret dünyasının renkli kişiliği, yardımsever iş insanı, İl Genel Meclis Üyesi ve Ovit Tüneli projesini hayata geçirilmesinde büyük gayretleri olan Tahsin Bayramoğlu (83) son yolculuğuna uğurlandı.

Özellikle Kuzgun Barajı'nın yapılması ve Daphan Ovası'nın sulamaya açılması gibi bölgeyi doğrudan etkileyen hizmetlerde aktif rol alan Bayramoğlu, Erzurum'un ulaşım projelerine de büyük önem verdi. Ovit Tüneli onun hayallerini süslerken, Kırık ve Dallı Kavak tünellerinin hayata geçmesinde büyük emek sarf etti. Hayatının önemli bir bölümünü bu üç tünel projesine adayan Bayramoğlu, bölge halkının hafızasında derin izler bıraktı.

Bir süredir tedavi gören Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkan Vekili ve eski İl Genel Meclisi Üyesi Tahsin Bayramoğlu önceki gün yaşamını yitirdi.

Tahsin Bayramoğlu'nun ikindi namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Rasim Fırat, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Avukat Faruk Terzioğlu, İş Adamları, Bayramoğlu'nun Ailesi, yakınları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlıktaki aile mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM