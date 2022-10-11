Erzurum yerel haberi | Erzurum Valisi Memiş: "Türkiye'de kayak Palandöken'de yapılır" - Son Dakika
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Erzurum yerel haberi | Erzurum Valisi Memiş: "Türkiye'de kayak Palandöken'de yapılır"

11.10.2022 16:59
Erzurum yerel haberi | Erzurum Valisi Memiş: "Türkiye'de kayak Palandöken'de yapılır"

Edinilen Erzurum gelişmesine göre Erzurum'da şubat ayında düzenlenecek 'ISF Dünya Kış Oyunları Winter Gymnasiade 2023' için kente gelen Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, ISF Teknik Heyeti ile birlikte Vali Okay Memiş'i ziyaret etti.

Erzurum'da şubat ayında düzenlenecek 'ISF Dünya Kış Oyunları Winter Gymnasiade 2023' için kente gelen Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, ISF Teknik Heyeti ile birlikte Vali Okay Memiş'i ziyaret etti.

Erzurum şubat ayında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (UNIVERSIADE), 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali gibi birçok uluslararası programın düzenlendiği kentte 'ISF Dünya Kış Oyunları Winter Gymnasiade 2023' için geri sayım başladı. 25'ten fazla ülkenin katılım sağlayacağı organizasyon öncesi şehre gelerek incelemede bulunan Başkan Karakullukçu ve ISF Teknik Heyeti Vali Memiş ile bir araya geldi.

"Erzurum, Türkiye'nin önemli bir spor kentidir"

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, heyeti Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Memiş organizasyonun kültürlerin ve insanların birbirlerini tanıma adına önemli bir program olacağını söyledi.

Organizasyonun katılacak sporcular için önemli bir deneyim olacağının altını çizen Memiş, "Erzurum, Türkiye'nin önemli bir spor kentidir. Geçmişte yaptığı büyük organizasyonlardan elde ettiği tecrübeler ile bu programı da güzel bir şekilde icra edecektir. Gelecek sporcuları kendi evlatlarımız gibi burada ağırlayacağız. Hem eğlenecekler hem de yöresel lezzetlerimizi tadacaklar. Şunu belirtmeliyim ki Türkiye'de kayak Palandöken'de yapılır. Erzurum dışında dünyanın hiçbir yerinde havalimanından indikten 10 dakika sonra kayak yapamazsınız. 90 kilometre uzunluğundaki pistlerimiz ve tesislerimizle organizasyonu en güzel şekilde yapacağız." şeklinde konuştu.

ISF Teknik Heyetinden Josip Kosutic ise organizasyonun güzel şekilde geçeğini belirterek, sporcuların burada güzel anılar biriktireceğini kaydetti.

Karakullukçu'ya ziyaretinde ISF Teknik Heyetinden Kole Gjeloshaj, Uros Savic, Paavo Nael, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Doç. Dr. Fatih Kıyıcı eşlik etti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum yerel haberi | Erzurum Valisi Memiş: 'Türkiye'de kayak Palandöken'de yapılır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum yerel haberi | Erzurum Valisi Memiş: "Türkiye'de kayak Palandöken'de yapılır" - Son Dakika
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