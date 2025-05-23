Hayatını kaybeden Yahyalı Belediyesi eski belediye başkanlarından Esat Keskinkılıç, son yolculuğuna uğurlandı.
İş insanı Abdullah Keskinkılıç'ın babası ve Yahyalı Belediyesi eski belediye başkanlarından Esat Keskinkılıç, 95 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Keskinkılıç'ın cenazesi, Yahyalı ilçesinde bulunan Cami Kebir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Namaza, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, partilerin il başkanları, merhumun yakınları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ
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