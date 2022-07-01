Esenköy Belediyesi'nden Uluslararası Kültürel Buluşma ve Eğlence gecesi - Son Dakika
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Esenköy Belediyesi'nden Uluslararası Kültürel Buluşma ve Eğlence gecesi

01.07.2022 22:10

Esenköy Belediyesi'nden Uluslararası Kültürel Buluşma ve Eğlence gecesiYALOVA Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde Uluslararası Kültürel Buluşma ve Eğlence Gecesi düzenlendi.

Esenköy Belediyesi'nden Uluslararası Kültürel Buluşma ve Eğlence gecesi

YALOVA Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde Uluslararası Kültürel Buluşma ve Eğlence Gecesi düzenlendi.

Gecede Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından 35'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan halk oyunu ekipleri gösteriler gerçekleştirdi. Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hindistan, KKTC, Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan'dan ekiplerin katıldığı gece renkli görüntülere sahne oldu. Gecede konuşan Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da beldeyi daha iyi bir hale getirmek için çalışmalarının süreceğini anlattı.

Programı MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, MHP Yalova il Başkanı Namık Öz de takip etti.

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Kaynak: İHA

Çınarcık, Esenköy, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenköy Belediyesi'nden Uluslararası Kültürel Buluşma ve Eğlence gecesi - Son Dakika

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