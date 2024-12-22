Esenler'de 'Şeb-i Yelda'da Şiir' Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Esenler'de 'Şeb-i Yelda'da Şiir' Programı Gerçekleştirildi

Esenler\'de \'Şeb-i Yelda\'da Şiir\' Programı Gerçekleştirildi

Esenler Belediyesi, yılın en uzun gecesinde 'Şehir ve Şiir' temasıyla 11. 'Şeb-i Yelda'da Şiir' programını düzenledi. Sanatçılar Gazze ve Şam gibi şehirlere şiirle selam gönderdi.

22.12.2024 09:11  Güncelleme: 09:27
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Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Şeb-i Yelda'da Şiir" programı, "Şehir ve Şiir" temasıyla yılın en uzun gecesinde gerçekleştirildi. Gecede, Gazze ve Şam gibi şehirlere şiir aracılığıyla selam gönderildi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Şeb-i Yelda'da Şiir" programı, "Şehir ve Şiir" temasıyla Esenler Çifte Havuzlar Mahallesi'ndeki Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirildi. Düzenlenen gecede Abdülbaki Kömür, Emrullah Uzun, Huzeyfe Dalmaz, Nur Haktan, Nurettin Durman, Nurullah Genç, Recep Garip, Selahattin Kocaaslan, Şeref Akbaba, Tayfun Ayaz ve Yusuf Özkan Özburun gibi şairler ve yorumcular şiirler seslendirdi. Şairler tarafından şiir aracılığıyla Gazze ve Şam gibi tüm şehirlere selam gönderildi. Programa vatandaşların yoğun ilgisi olurken gecede tüm katılımcılara nar ve salep ikram edildi.

" Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılar, şehirler üzerinden dile getirilecek"

Programda konuşan ESEV Genel Sanat Yönetmeni, şair ve bestekar Abdülbaki Kömür, "Bir gelenek oldu. Her yıl bir konu belirlenip o konu çerçevesinde şairler ve şiir icra eden tiyatro sanatçıları ya da sunucu arkadaşlarla birlikte her yıl tertiplenen bir program. Malumunuz yılın en uzun gecesi. Osmanlı'da bir gelenek olarak icra edilen bir gece. Bu geleneği Esenler Belediyemiz de bir şekilde devam ettiriyor. Uzun gecelerde insanlar bir şeylerle meşgul olurlar. Geçmişte şiirle, sanatla insanları buluşturmuşlar. Belediyemiz o geleneğe istinaden şiirle kendi hemşerilerini buluşturuyor. Umarım güzel bir gece olur. Şiir, biliyorsunuz, sanatın damıtılmış halidir. Sözün damıtılmış halidir. Yüzlerce kelime ile anlatabileceğimiz bir mevzuyu şiirle çok kısa imajlarla insanlara iletebilirsiniz. Şiirle şuur aynı kökten gelme derler. Bu uzun gecenin uzunluğunun idrakine varmak. Gecenin uzun olmasının çok fazla bir ehemmiyeti yok. Çünkü ardından gündüzü beklersiniz. O gündüzlerin geleceğini tahayyül etmeyi ancak şiir ile yapabilirsiniz. Bugünkü tema 'Şehir'. Ancak bizim kültürümüzde kadim şehirler vardır. Kudüs, Mekke, Medine, İstanbul, Kahire, Bağdat gibi şehirler. Muhtemelen şair arkadaşlar bir yandan şu anda İslam coğrafyasında, özellikle Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılar, şehirler üzerinden dile getirilecek. Mesela benim okuyacağım şiirin adı Kudüs. Hem bir şehri anlatacağım hem de Kudüs'ü anlatacağım. Orta Doğu'da yaşamış olduğumuz ya da idrak etmiş olduğumuz bu hadiseyi bir şekilde dile getirmiş olacağım. Muhtemelen diğer şair arkadaşlarımız da bu manzaraya dikkat çekecekler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler'de 'Şeb-i Yelda'da Şiir' Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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