Esenler Film Festivali Başlıyor

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Esenler Film Festivali, "Umut" temalı filmler seçkisiyle sinemaseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-19 Aralık'ta düzenlenecek festival, Filistinli yönetmen Mai Masri'nin yanı sıra Türk ve dünya sinemasına yön veren çok sayıda ismi ağırlayacak.

Bu yıl dördüncü kez sinema salonlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan festivalin programında yurt içi ve yurt dışından pek çok sinema duayeni ve seçkin filmler yer alacak.

Festivalde Filistinli yönetmen Mai Masri, Osman Sınav, Ayla Algan ve Necip Sarıcı'ya "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Bu yılın vefa ödülü ise vefatının 30'uncu yılı nedeniyle Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen'in olacak. Vefa ödülü, Kentmen'in torunu Melek Kentmen'e takdim edilecek.

Filistinli yönetmen Masri sinemaseverlerle buluşacak

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek açılış programında kısa film yarışmasının finalist filmleri gösterilecek ve Taşplak Senfoni Orkestrası konser verecek.

Gecede ayrıca Filistinli yönetmen Mai Masri'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "3000 Gece" filmi izlenecek. Gösterimin ardından usta yönetmen izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Festivalin ikinci gününde ise Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde çocuk filmlerinin gösterimi yapılacak.

Aynı gün Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yönetmen Masri'nin katılacağı masterclass etkinliği, yapım atölyeleri ve "Uluslararası Ortak Yapımlarda Yol Haritası" başlıklı panel düzenlenecek.

"Filistin Sinemasının Dünü, Bugünü ve Yarını" konuşulacak

Festivalin üçüncü gününde kısa film yarışması finalist filmlerinin gösterimi yapılacak. Aynı gün gerçekleştirilecek "Filistin Sinemasının Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı çevrim içi panele Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Lina Bokhary de katılacak.

Festivalin dördüncü gününde de film gösterimlerinin yanı sıra "Sinema ile Umut Etmek" başlıklı panel ve görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ile yönetmen Derviş Zaim'in katılımıyla masterclass etkinliği düzenlenecek.

Festivalin son gününde "Umut" temalı uluslararası film gösterimleri yapılırken, Tuluyhan Uğurlu'nun konser vereceği kapanış töreninde ise kısa film ve yapım destek ödülleri sahiplerini bulacak.

Festivalin jüri başkanı Perihan Savaş olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 4. Esenler Film Festivali'nin kısa film yarışması jüri başkanlığını Perihan Savaş üstlenirken, jüri üyeleri Andreas Sinanos, Banu Sıvacı, Yıldız Ramazanoğlu ve Sinan Albayrak'tan oluşuyor.

Esenler Kısa Film Yapım Desteği'nin jüri koltuğunda Can Ulkay, Halil Kardaş ve Zeynep Koray oturuyor.

Festival kapsamında bu yıl da 3 projeye yapım desteği sağlanırken, "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" kapsamında derece elde eden projelerin her birine 60 bin lira para ödülü verilecek.