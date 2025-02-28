Esenler Sokak Ligi Finalinde Şampiyon Esenler Şatto Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler Sokak Ligi Finalinde Şampiyon Esenler Şatto Oldu

Esenler Sokak Ligi Finalinde Şampiyon Esenler Şatto Oldu

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük sokak futbolu organizasyonu olan Esenler Sokak Ligi'nin final maçı yapıldı. Esenler Şatto, Tepegücü takımını yenerek şampiyon oldu. Maçın düdüğünü FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus çaldı.

28.02.2025 09:39  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük sokak futbolu organizasyonu olan Esenler Sokak Ligi'nde final maçı gerçekleştirildi. Maçta FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus düdük çalarken maçın anlatımını ise deneyimli spiker Emre Tilev yaptı. Maçı kazanan Esenler Şatto, kupaya uzanarak şampiyon oldu.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sokak Ligi" futbol turnuvasının finali gerçekleştirildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki büyük halı sahada oynanan final maçında Esenler Şatto ve Tepegücü takımları karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonun finalinde, FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus düdük çalarken maçın anlatımını ise deneyimli spiker Emre Tilev yaptı. Maç öncesi sahaya gelen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, seyircileri ve misafirleri selamlayarak maçın başlama vuruşunu yaptı. Maç sonunda şampiyon olan Esenler Şatto takımına kupa ve ödülleri takdim edildi.

Maç öncesi konuşan FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, "Spora teşvik konusunda öncelikle Tevfik Göksu Başkan başta olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Sürecin içerisinde kuraların çekildiği gün de organizasyonda vardım. Buraya geldik. Oradan bugüne belli bir süreçte final maçı. Böyle bir organizasyonda finalde hakemlik yapacağımı söylemiştim. Gerek spor konusundaki teşvik, gerekse belli bir beldedeki insanların kaynaşması açısından çok güzel bir etkinlik. Futbola herkes belli bir yaşa kadar zaten mahallede başlar. Ben Fatih'te doğup büyümüştüm. Bunu yaşayanlardan bir tanesiyim. Sadece gençlerin merakından ziyade teşvik edici unsurların, sporu ifa edebileceği yerlerin, sahaların olması da çok önemli. Belediyelerin en önemli yaptığı sportif anlamdaki bu etkinliklerdeki desteği de kimi zaman olumlu ve iyi olduğunu görüyoruz" dedi.

Maç öncesi konuşan deneyimli spiker Emre Tilev ise "Organizasyon'un üçüncüsünde de buradaydım. Allah nasip etti. Dördüncüsünde de buradayım. İki takıma da başarılar diliyorum. Çok keyifli ve güzel bir maç olacak. Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu'nun himayesinde gerçekleşen bu organizasyon, çocukların sokaktan bir anlamda kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve en önemlisi de onlara iyi bir spor faaliyeti ortaya koyabilme kabiliyeti vermek adına çok kıymetli. O yüzden de ben bir kez daha emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fırat Aydınus, Etkinlikler, Türkiye, Esenler, Futbol, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler Sokak Ligi Finalinde Şampiyon Esenler Şatto Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
08:44 AK Partili Şamil Tayyar’dan “Öcalan“ sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
22:16 Öcalan’ın mesajına IKBY, SDG ve PYD’den yanıt Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt
14:54 İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
14:53 Mine Tugay’ın 15 yıldır dinmeyen acısı Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
14:52 Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması
14:40 Kart sahipleri dikkat Sayıları her hafta artıyor Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
14:36 Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
14:34 Fenerbahçe’nin kasasına rekor gelir Paraları koyacak yer bulamayacaklar Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar
14:29 Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100’den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 10:47:32. #1.11#
SON DAKİKA: Esenler Sokak Ligi Finalinde Şampiyon Esenler Şatto Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.