Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van'ı ziyaret etti

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İSHAK KARA

(VAN) - CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ardahan, Iğdır, Kars ve Van'ı ziyaret etti. Özer, "Belediye başkanı olarak doğduğum topraklara geldim. Amacımız Van ile Esenyurt, Van ile İstanbul arasında hem bir gönül köprüsü hem bir hizmet köprüsü kurmak. Bu çerçevede Sayın İmamoğlu ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, bir Van masası kurmayı planlıyoruz. Van'ı 21. Yüzyıla yakışan bir şehir haline getirelim" dedi.

Çeşitli programlar için Van'a gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Van'da iş dünyasıyla buluştu. Van Ticaret Odasındaki toplantıya Ahmet Özer'in yanı sıra Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, Van Ticaret Sanayi Odası Necdet Takva, Van Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Fatih Yağız, Esenyurt Belediye Meclis üyeleri, Van STK ve Oda başkanları katıldı.

"Amacımız gönül ve hizmet köprüsü kurmak"

Ahmet Özer şunları söyledi:

"İstanbul Belediye başkanıyım ama Van Muradiyeliyim. Yıllarca Van ile ilgili genel sekreter, akademisyen, üniversite yöneticisi olarak hizmet vermeye çalıştım. Van ile ilgili çeşitli kitaplar yazdım konferanslar, semirenler verdim. İlk defa kısmet oldu belediye başkanı olarak doğduğum topraklara geldim. Amacımız Van ile Esenyurt, Van ile İstanbul arasında hem bir gönül köprüsü hem bir hizmet köprüsü kurmak. Bu çerçevede sayın İmamoğlu ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, bir Van masası kurmayı planlıyoruz. Bu Van masası büyükşehir başta olmak üzere oranın ilgili yöneticileri, eş genel başkanları, İstanbul'da sayın İmamoğlu ve onun ekibi hem de benim de katkılarımla neler yapabileceğimizi konuşacağız tartışacağız. Belediye ve siyasi açıdan çeşitli görüşmeleri ilerleteceğiz. Zaman içinde doğu ve batı kaynaşmasını sağlayacak çok önemli bir adımı hayata geçirmiş olacağımızı düşünüyorum.

"Van'a bir şükran borcunuz var"

İstanbul'da Esenyurt'ta 3 bine yakın fabrika var. Türkiye gayri safi hasılasının yüzde 7'si orada üretiliyor. İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun olduğu bir toplantıda Van'dan çıkmış çok sayıda iş güç sahibi olmuş iş insanlarımız var. Onlara çağrımdır; Van'ı sevdiğinizi biliyoruz, ben de Van'ı çok seviyorum ama bu sevgi kuru bir sevgi olarak kalmamalıdır. Madem ki çıktınız gittiniz zengin oldunuz, Ankara'da, İstanbul'da katınız Antalya'da Ege'de yatınız olabilir. Gözümüz yok Allah daha da versin ama buradan çıkmış olmanın karşılığında Van'a bir şükran borcunuz var. Gelin Van'a yatırım yapın. Van Ticaret Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, Van'ın diğer sivil toplum örgütleri enerjilerini birleştirerek bir sinerji yaratmalılar. Yıllardır doğunun Paris'i denilen o kavramın altını hep beraber doldurmamız gerekir. Van dünyada eşi benzerine zor rastlanan bir takım nadide güzelliklere sahip ilimiz hem tarihi, kültürel, turistik ve doğal güzellikleri olan bir yerdir. Bu anlamda bir gelişme stratejisi tespit edelim 5- 10- 15 yıllık master planları yapalım. Önümüzdeki süreçte nereye gidiyoruz hedefimiz nedir. Onları tespit ettikten sonra bu çerçeve içerisinde Van'ı 21. Yüzyıla yakışan bir şehir haline getirelim."