Esenyurt Belediyesi, Bağlarçeşme Caddesi'nin asfaltını yeniliyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, Bağlarçeşme Caddesi'nin asfaltını yeniliyor

Esenyurt Belediyesi, Bağlarçeşme Caddesi\'nin asfaltını yeniliyor

Esenyurt Belediyesi, kış ayları gelmeden çalışmaları tamamlayabilmek için gece gündüz çalışan ekipler, tahrip olan yolları asfalt ve parke ile buluşturuyor. İlçedeki ulaşımı daha kolay ve konforlu bir hale getirmek için çalışan ekipler, bu çerçevede Bağlarçeşme Caddesi'nin asfaltını yeniliyor.

11.09.2024 15:26  Güncelleme: 15:37
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Esenyurt Belediyesi, Bağlarçeşme Caddesi'nin asfaltını yeniliyor. İlçedeki tüm bozuk yolları yenileyeceklerini belirterek, "Bir kanaviçe örer gibi Esenyurt'umuzun caddelerini, sokaklarını hizmetle örüyoruz ve Esenyurt'ta yeni bir model uyguluyoruz" dedi.

Esenyurt Belediyesi, kış ayları gelmeden çalışmaları tamamlayabilmek için gece gündüz çalışan ekipler, tahrip olan yolları asfalt ve parke ile buluşturuyor. İlçedeki ulaşımı daha kolay ve konforlu bir hale getirmek için çalışan ekipler, bu çerçevede Bağlarçeşme Caddesi'nin asfaltını yeniliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ulaşılabilir bir Esenyurt için tüm bozuk yolları yenileyeceklerini belirterek, "Bir kanaviçe örer gibi Esenyurt'umuzun caddelerini, sokaklarını hizmetle örüyoruz ve Esenyurt'ta yeni bir model uyguluyoruz. Bu modeli İstanbul'a oradan da Türkiye'ye hediye edeceğiz" dedi.

"Doksan caddemizi pırıl pırıl yaparak halkımızın hizmetine sunacağız"

Yol bakım çalışmalarında 77 bin ton asfalt dökerek bir rekora imza attıklarını söyleyen Başkan Özer "Bu caddemiz yaklaşık 550 metre uzunluğunda, bin 300 ton asfalt dökeceğiz. Burası yapmış olduğumuz onlarca caddeden sadece bir tanesi. Şu ana kadar kırk dokuz tane caddemizi asfaltla buluşturduk. Hedefimiz sene sonuna kadar tüm caddelerimizi pırıl pırıl yapıp Esenyurt halkının hizmetine sunmak. Şimdiye kadar 72 bin metrekare bordür taşı döşeyerek, 30 tane sokağımızı yeniledik. İki yüz tane sokağımızda belli dokunuşlarla iyileştirmeler yaptık. Dolayısıyla gece gündüz demeden çalışma arkadaşlarımızla Esenyurt halkının refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Bir rekor kırarak 77 bin ton asfalt döktük. Bunu 100 bin tonun üzerine çıkaracağız. Ben bu çalışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar sizin için gece gündüz demeden çalışıyor. Halkımız da çok memnun. Halkımızın bu memnuniyeti bizim motivasyonumuzu daha da artırıyor. Biz de halkımızın güvenine, ilgisine layık olabilmek için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hizmetlerden çok memnunuz"

Bağlarçeşme Mahalle Muhtarı Barış Çamlıbel ise şöyle konuştu: "Kış gelmeden yollarımızın yenilenmesi bizim için önemliydi. Vatandaşlarımız Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor. Ben de mahallem adına teşekkür ediyorum. Çok memnunuz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Emekleriniz var olsun. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, Bağlarçeşme Caddesi'nin asfaltını yeniliyor - Son Dakika

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