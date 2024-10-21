Esenyurt Belediyesi'nden Ulaşımda Büyük İyileşme - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Ulaşımda Büyük İyileşme

Esenyurt Belediyesi\'nden Ulaşımda Büyük İyileşme

Esenyurt Belediyesi, 6 ayda 100 bin 702 ton asfalt ve 120 bin 794 metrekare parke yol yaparak uzun yıllardır çözülemeyen bozuk yol sorununu çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanı, bu çalışmaların Türkiye genelinde bir model oluşturacağını belirtti.

21.10.2024 16:13  Güncelleme: 16:16
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Esenyurt Belediyesi, 6 ayda 100 bin 702 ton asfalt, 120 bin 794 metrekare parke yol yaptı.

İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, 6 ayda 100 bin 702 ton asfalt ve 120 bin 794 metrekare parke yol yaptı. İlçede uzun yıllardır çözülmeyen bozuk yol sorununu ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışan ekipler, kısa sürede tahrip olan yolları yeniledi. Esenyurtlulara daha kolay ve konforlu ulaşım sunabilmek için çalışan ekipler, binlerce noktadaki bozuk yollara da anında müdahale etti.

Esenyurt'u ulaşılabilir bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, " Türkiye'de bir rekora imza atarak 100 bin ton asfalt döktük, 60 caddemizi asfaltla buluşturduk. Bununla da yetinmedik, bordür taşlarını yenileyerek bozuk yollarımızı onardık. Bir kanaviçe örer gibi Esenyurt'umuzun caddelerini, sokaklarını hizmetle örüyoruz ve Esenyurt'ta yeni bir model uyguluyoruz. Bu modeli İstanbul'a, oradan da Türkiye'ye hediye edeceğiz" dedi.

Yaya geçitleri ve kasisler boyanıyor

Ekipler, asfalt ve parke çalışmalarının ardından trafik akışını sağlayan yaya geçitleri ve kasislerdeki işaret boyalarını da yeniliyor. Hem hava şartlarından hem de kullanımdan kaynaklı solarak veya silinerek tehlike oluşturan işaretler, özel boya uygulamasıyla belirginleştiriliyor. Bu sayede sürücülerin çizgileri erken fark etmeleri sağlanırken yayaların ise can ve mal güvenliği korunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Ulaşımda Büyük İyileşme - Son Dakika

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