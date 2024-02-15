Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda Sevgililer Günü Evlilikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda Sevgililer Günü Evlilikleri

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı, Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlere kapılarını açtı. Esenyurtlu 35 çift, dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti. Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih eden Esenyurtlular, Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda dünya evine girdi. Sabah saat 10.00'da başlayan ve gün boyu süren nikah törenlerinde 4 nikah memuru görev yaptı. Çiftlere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt adına kırmızı gül hediye edildi. Esenyurt'ta dünya evine giren Sezer ve Öznur Yağcı çifti, '14 Şubat'ta evlendiğimiz için çok mutluyuz. Özel bir gün olarak bu günü seçtik. Çok güzel bir gün' dedi.

15.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı, Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlere kapılarını açtı. Esenyurtlu 35 çift, dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih eden Esenyurtlular, Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda dünya evine girdi. Sabah saat 10.00'da başlayan ve gün boyu süren nikah törenlerinde 4 nikah memuru görev yaptı. Çiftlere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt adına kırmızı gül hediye edildi.

Esenyurt'ta dünya evine giren Sezer ve Öznur Yağcı çifti, "14 Şubat'ta evlendiğimiz için çok mutluyuz. Özel bir gün olarak bu günü seçtik. Çok güzel bir gün" dedi.

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı\'nda Sevgililer Günü Evlilikleri
Kaynak: ANKA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda Sevgililer Günü Evlilikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:43:28. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda Sevgililer Günü Evlilikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement