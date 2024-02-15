Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı\'nda Sevgililer Günü Evlilikleri

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Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı, Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlere kapılarını açtı. Esenyurtlu 35 çift, dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih eden Esenyurtlular, Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda dünya evine girdi. Sabah saat 10.00'da başlayan ve gün boyu süren nikah törenlerinde 4 nikah memuru görev yaptı. Çiftlere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt adına kırmızı gül hediye edildi.

Esenyurt'ta dünya evine giren Sezer ve Öznur Yağcı çifti, "14 Şubat'ta evlendiğimiz için çok mutluyuz. Özel bir gün olarak bu günü seçtik. Çok güzel bir gün" dedi.