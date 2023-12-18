 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde Ekin Uzunlar sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde Ekin Uzunlar sahne aldı

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, kemençe performansıyla dinleyicileri etkiledi. Festival, Karadeniz Gecesi ile devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi\'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali\'nde Ekin Uzunlar sahne aldı
18.12.2023 - 11:41,
Abone Ol

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, sergilediği kemençe performansıyla dinleyicileri hayran bıraktı.

Esenyurt Belediyesi'nin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı ertelediği 2. Kardeş Kültürler Festivali, Karadeniz Gecesi ile devam ediyor. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde, ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun katılımın olduğu gecede vatandaşlar kemençe ezgileri eşliğinde hem horon oynadı hem de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"BURADA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜNE BİREBİR ŞAHİT OLDUM"

Konuşmasında, programda emeği geçenlere teşekkür eden Ekin Uzunlar, "Esenyurt'ta yaptığımız ikinci konserimiz. Kardeş Kültürler Festivali adı altında burada kardeş türkülerimizi hep beraber söyleyeceğiz. İçeride çok güzel bir kalabalık var. Biz sadece Karadeniz müziği yapmıyoruz, repertuarımızda Anadolu'nun tüm şarkıları yer alıyor. Caz müzik de yapıyoruz, kemençeyle farklı kültürlerin eserlerini de çalıyoruz" dedi.

FESTİVAL DEVAM EDİYOR

2'nci Kardeş Kültürler Festivali kapsamında bu akşam Marmara, Rumeli, Trakya ve Balkan Gecesi ezgileri ile bölgenin sevilen sanatçıları Rumelili Orhan & Kemal sahne alacak. Program, Esenyurt Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Marmara, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde Ekin Uzunlar sahne aldı - Son Dakika


11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
10:41
İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç

Son Dakika
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:15 Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 11:40:39. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde Ekin Uzunlar sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement