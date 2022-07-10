Esenyurt Belediyesi'nin Kurban Kesim Hizmeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nin Kurban Kesim Hizmeti Devam Ediyor

10.07.2022 14:04
Esenyurt Belediyesi'nin Kurban Kesim Hizmeti Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, bayramının ikinci gününde de ilçenin sekiz farklı noktasında bulunan kesim alanlarında yurttaşların kurbanlarını hijyenik bir ortamda kesebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, bayramının ikinci gününde de ilçenin sekiz farklı noktasında bulunan kesim alanlarında yurttaşların kurbanlarını hijyenik bir ortamda kesebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü itibarıyla ilçenin sekiz farklı yerinde bulunan kurban kesimhanelerinde titizlikle çalışan Esenyurt Belediyesi, yurttaşların sağlıklı ve güvenli bir alanda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde de gerekli önlemleri aldı. Uzman kasaplar, mahallelerin kapalı semt pazarlarında kurulan kesimhanelerde veteriner hekimler eşliğinde kurbanları kesip poşetleyerek yurttaşlara teslim ediyor. Ekipler yurttaşların kurbanlarının hijyenik bir alanda kesilebilmesi için kesimhanelerde sürekli olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yurttaşların kurbanlarını sağlıklı koşullarda kesebileceği kesimhanelerde çalışmalar bayram boyunca devam edecek.

"KESİMHANELER TERTEMİZ VE ÇOK GÜZEL"

Belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu belirten Rahime Şarman, "Biz buradan çok memnunuz. Geçen yıl da burada kestik. Kesimhaneler tertemiz ve çok güzel. Etlerimizi burada bölüyoruz ve paylaşıyoruz. Poşetimizi de veriyorlar, yardımlaşmamızı sağlıyorlar" diyerek Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nin Kurban Kesim Hizmeti Devam Ediyor - Son Dakika

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