Esenyurt Belediyesi Pınar Mahallesi'nde Yeni Bir Kreşin Temelini Attı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Pınar Mahallesi'nde Yeni Bir Kreşin Temelini Attı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Pınar Mahallesi'nde yeni bir kreşin temelini attı. Kreş, eğitim ihtiyacını karşılayacak ve aile ekonomisine destek olacak.

24.07.2024 17:48  Güncelleme: 17:59
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(İSTANBUL) - "Her mahalleye bir kreş" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Pınar Mahallesi'nde yeni bir kreşin daha temelini attı. En önemli önceliklerinin eğitim olduğunu söyleyen Özer, "Hedefimiz 15 yeni kreş" dedi.

Başkan Özer, okul öncesinde çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak, aile ekonomisine destek olmak için çalışan annelere kolaylık sağlayacak bir kreşin daha temelini attı. Pınar Mahallesi Bilal Yazkurt Parkı içerisinde bulunan kreşin temel atma törenine Başkan Özer'in yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İl Dernekler Birliği Orhan Onur, Esenyurt Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

482 metrekare alan üzerine inşa edilecek kreşte bulunan 6 sınıfta toplamda 120 öğrenci eğitim alacak. Çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak tasarlanan kreş; uyku odası, yemekhane, idari birimler, iç ve dış oyun alanları ile çocukların eğitimine, gelişimine ve güvenliğine önem veren bir yapıya sahip olacak.

İlçeye toplamda 15 yeni kreş kazandıracaklarını söyleyen Başkan Özer, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden beri ikinci kreşimizin temelini atıyoruz"

"Göreve geldiğimiz günden beri ikinci kreşimizin temelini atıyoruz. Daha önce de bir kreşimizin temelini Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde attık. Burada bir parkımız, parkımızın içinde hem bir bitki tüneli hem bir amfi tiyatro hem de bir kreşimiz var. Hedefimiz 15 kreş yapmak. Peyderpey bunların temellerini atacağız. Çünkü annelerimiz ve babalarımız için en değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Bazı annelerimiz belki çalışmak ister. Çocuğunu bırakacağı bir yer olmadığı için bundan imtina eder. Kreş bu anlamda onun imdadına yetişir. Aynı zamanda o çocukların kendilerini yetiştirme konusunda ilk bilgilerini, ilk temellerini atacakları yer. Temel sağlam olursa üstü de sağlam olacak, sağlam gelecek. Çocuklarımızın geleceği için kreş çok önemli bir ilk adım."

İBB ile çalışmalarının koordineli bir şekilde devam edeceğini belirten Özer, şöyle devam etti:

"Bir destan yazmaya kararlıyız"

"Parklarımızı, kreşlerle donattığımızda yaşam alanlarını güvenli hale getireceğiz. 'Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt' mottomuzu yansıtan projelerden biri de bu. Bunun altını doldurmaya devam edeceğiz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyemizi de işin içine katıyoruz. Onların da 'Yuvam İstanbul' projeleri var. Belki bizim bu projeleri de onlarla eşleştirebilmek için 'Yuvam Esenyurt' kreşi diyebiliriz. Kreş, okul önemli. Victor Hugo'nun bir sözü var: 'Bir okul açan bir hapishane kapatır.' Ben de özellikle bir eğitmen olarak bir kreş, bir okul ve bir üniversite açıldığında, ziyadesiyle memnun oluyorum. Bu hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz. Bizim işimiz gücümüz Esenyurt. Esenyurt'ta bir model uygulayacağız. Bir destan yazmaya kararlıyız. Bunun ilk sayfalarını yazmaya başladık."

"Kadınlar çocuklarına bakmak için çalışamıyor"

Mahalle sakinlerinden Cüneyt Vuran, "Çalışan kadınların bir sorunuydu kreş. Kadınlar çocuklarına bakmak için çalışamıyor. Başkanımız da geldiğinden beri sözünü verdi. Başkanımıza teşekkür ederiz, mahallemizde güzel bir girişimde bulundu" dedi.

Oktay Çınar ise "Bu tür çalışmaların devamını diliyorum. Esenyurt'un buna ihtiyacı var. Faydalı olacak" diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi Pınar Mahallesi\'nde Yeni Bir Kreşin Temelini Attı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Pınar Mahallesi'nde Yeni Bir Kreşin Temelini Attı - Son Dakika

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