Esenyurt Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

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Esenyurt Belediyesi'nin hazırladığı geleneksel Ramazan etkinlikleri, çocuklar ve aileler için renkli gösteriler ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

26.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:28
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Esenyurt Belediyesi'nin hazırladığı geleneksel Ramazan etkinlikleri ilk günkü heyecanı ile devam ediyor. İlçede farklı noktalarda kurulan etkinlik alanlarına çocukları ile beraber gelen aileler, birbirinden renkli gösterileri izleme fırsatı bularak eğlenceli vakit geçiriyor.

Esenyurt Belediyesi'nin her sene düzenlediği Ramazan ayı programı tüm hızıyla devam ediyor. Eğlencenin dün akşamki adresi ise eski belediye bahçesine kurulan çadırlar oldu. Aileleri ile birlikte düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar oyun alanlarının ve gösterilerin tadını çıkarırken, ebeveynleri ise belediyenin kurduğu stantlarda görücüye çıkan el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Karagöz-Hacivat, orta oyunu, illüzyon, sohbet, meddah ve kukla gibi çeşitli gösteriler ile keyifli vakit geçiren Esenyurtlular, etkinlikler için Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkürlerini iletti.

"ESKİ GELENEKLERİMİZİ ESENYURT'TA YAŞATIYORUZ"

Ramazan akşamlarında seyircinin coşkusuna hayran kaldığını belirten tiyatro oyuncusu Ümit Anaç, şunları söyledi:

"Burada geleneksel tiyatro kültürümüzün dokularını vermeye çalışıyoruz. Hacivat ile Karagöz'ü izleyiciye hem kostümle hem de canlı performansla gösteriyoruz. Kavuklu ve Pişekar'ı belirli kesitlerle sunduğumuz orta oyunlarında ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Yine Türk tiyatrosunun güzel tiplemelerinden olan Katip, Zenne, Çelebi karakterlerini burada sahneliyoruz. Belediyenin Ramazan etkinlikleri kapsamında hazırladığımız gösterileri ilçe halkına sunma fırsatı bulmamız bizler için de ayrıca güzel bir duygu. Eski geleneklerimizi bu etkinlikler ile Esenyurt'ta yaşatıyoruz."

"RAMAZAN AKŞAMLARINDA ÇOK EĞLENİYORUZ"

Ramazan çadırlarında yapılan gösterileri ailesi ile birlikte izlemeye gelen 10 yaşındaki Esila Derin ise "Burada oyunlar oynuyorum, kay kaydan kayıyorum. Gösteriler çok eğlenceli geçiyor. Bu etkinliklerde abilerimiz ablalarımız bize sandalye kapmaca, balon patlatma gibi daha bir sürü oyunlar da oynatıyorlar. Bu etkinlikleri düzenleyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Esenyurt Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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