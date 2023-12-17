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Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi

Esenyurt Belediyesi'nin ikinci Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi. Türk halk müziği sanatçıları Rojin ve Mehmet Öndül'ün sahne aldığı konserde Esenyurtlular türkülere eşlik etti. Festival, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle ertelenmişti.

17.12.2023 - 12:41,
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Esenyurt Belediyesi'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi. Gecede sahne alan Türk halk müziği sanatçıları Rojin ve Mehmet Öndül'ün söylediği türkülere Esenyurtlular hep bir ağızdan eşlik etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı Esenyurt Belediyesi'nin ertelediği 2. Kardeş Kültürler Festivali, Doğu Anadolu Gecesi ile devam ediyor. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları Rojin ve Mehmet Öndül sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu konserde, sanatçıların söylediği türkülere Esenyurtlular hep bir ağızdan eşlik etti.

"BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Esenyurt'un kardeşlik bağlarına örnek bir ilçe olduğunu söyleyen sanatçı Rojin şöyle konuştu: "Bu tarz festivalleri çok değerli buluyorum ve her belediyenin yapması gerektiğini düşünüyorum. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu ülkenin renkleri, dilleri ve kültürü çok kıymetli. O anlamda da burada olmaktan gurur duyuyorum. Burada bugün birbirinden güzel şarkılar söyledik. Esenyurtlular birbirlerini sevsinler, barış içinde olsunlar, kardeşlikleri hiç bitmesin ve birbirlerini daha çok anlasınlar."

"BU FESTİVAL SAYESİNDE İNSANLAR BİR ARAYA GELİYOR"

Yaptığı konuşmada barış ve kardeşliğin önemine dikkatçeken Mehmet Öndül, "Başta Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olmak üzere bütün çalışanlara hürmetlerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Bu festival sayesinde insanlar bir araya geliyor. Buna benzer festivallerin her zaman olması lazım. Programımız çok güzel geçti. Esenyurtlular,güzel türkülereeşlik ettiler. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

KONSERLER İLK GÜNKÜ HEYECANI İLE DEVAM EDİYOR

Kardeş KültürlerFestivali kapsamında bu akşam Karadeniz Gecesi ezgileri ile bölgenin sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar sahne alacak. Saat 20.00'de başlayacak olan program Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali\'nde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi
Kaynak: ANKA
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Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Son Dakika

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