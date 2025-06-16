Esenyurt'ta '1071'den Günümüze Türkiye Tarihi' Tiyatro Gösterimi - Son Dakika
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Esenyurt'ta '1071'den Günümüze Türkiye Tarihi' Tiyatro Gösterimi

16.06.2025 13:56
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Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda sahnelenen '1071'den Günümüze Türkiye Tarihi' adlı alan tiyatrosuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ahmet Yenilmez'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Anadolu tarihinin önemli anlarını teatral anlatımla izleyiciye sundu.

"1071'den Günümüze Türkiye Tarihi" alan tiyatrosu, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda izleyiciyle buluştu. Gösteriye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, anlamlı bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Esenyurt Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı iş birliğiyle hazırlanan "1071'den Günümüze Türkiye Tarihi" adlı alan tiyatrosu vatandaşlarla buluştu. Ahmet Yenilmez'in öncülüğünde Yenilmez Sanat Merkezi tarafından sahnelenen, belgesel sinema yönetmeni Mustafa Yılmaz'ın yönettiği gösteride Anadolu tarihinin önemli dönüm noktaları teatral bir anlatımla sahneye taşındı. Proje kapsamında Esenyurtlu gençlerle atölye çalışmaları yapılarak, gençlerin gösteriye aktif katılımı sağlandı. Türk tarihinin önemli karakterlerini canlandıran gençler, bu sayede hem sahne deneyimi yaşadı hem de tarihle buluştu. Daha önce Türkiye'nin birçok ilinde sahnelenen gösteri Esenyurtlu sanatseverlerden de yoğun ilgi gördü. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar tarihi yolculuğu keyifle izledi. Program sonunda katılımcılar, böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Esenyurt Kaymakamlığı'na, Esenyurt Belediyesi'ne, İstanbul Valiliği'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarih şöleni 17 Haziran Salı gününe kadar devam edecek.

"Esenyurt, Türkiye'nin en özel noktalarından biri"

Belgesel ve Sinema Yönetmeni Mustafa Yılmaz, Esenyurtlu seyircilerden olumlu geribildirim aldıklarının altını çizerek şöyle konuştu; "Bu çalışmaları Yenilmez Sanat Merkezi'nden Ahmet Yenilmez'in ekibi olarak hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 15 yıldır "1071'den Günümüze Türkiye Tarihi" adlı alan gösterisiyle Türkiye'yi dolaşıyoruz. Daha önce Samsun, Ordu, İstanbul, Ankara, Mardin gibi şehirlerde sahne aldık. 2025 yılında da bu kapsamlı gösterimizi bugün Esenyurt'ta gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında gittiğimiz her şehirde önce gençlerle bir araya geliyoruz. Onlarla atölye çalışmaları yapıyor, onlara tarihin önemli karakterlerini anlatıyoruz. Sultan Alparslan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan tarihi sürecin kahramanlarını canlandırmaları için onları hazırlıyoruz. Gösterimizi o bölgenin gençleriyle birlikte sahneye koyuyoruz. Böylece hem onları tarihle buluşturuyor hem de aktif şekilde sahnenin bir parçası yapıyoruz. Esenyurt, Türkiye'nin en özel noktalarından biri. Böyle özel bir yerde bu gösteriyi yapmak bizim için çok anlamlıydı."

"Burada bir mücadelenin hikayesi anlatıldı"

Tiyatro gösterisi esnasında duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden Nilgün Çokyaşar, "Gerçekten çok güzeldi, çok beğendim, çok duygulandım. Zaten kızım da sahnedeydi, bu yüzden ayrıca bir heyecan yaşadım. Bu gösteride o mücadeleyi, o ruhu hissettim. Küçücük bir çocuğun bile nasıl bir heyecanla, nasıl bir cesaretle vatanı için savaşmak istediğini gördüm. Kurtuluş Savaşı'ndaki insanların ne kadar fedakar, ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha anladık. Gerçekten sanki o günleri biz de yaşadık. Burada aslında bir mücadelenin hikayesi anlatıldı. Vatan sevgisi, fedakarlık, birlik ve beraberlik duygusu işlendi. Özellikle çocuk karakterin cesareti çok etkileyiciydi. Her yaştan insanın yüreğine dokunan bir anlatım vardı. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta '1071'den Günümüze Türkiye Tarihi' Tiyatro Gösterimi - Son Dakika

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