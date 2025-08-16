Esenyurt\'ta Erguvan Kafe Yakında Hizmete Açılacak

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Mevlana Mahallesi'ndeki Erguvan Kafe'yi inceleyerek yakında hizmete gireceğini duyurdu.

Esenyurt Belediyesi, Mevlana Mahallesi'ndeki Yunus Balta Kültür Merkezi bahçesinde yer alan Erguvan Kafe'yi halkın kullanımına açmak için çalışmalara başladı. Daha önce özel mülkiyete ait olan kafe, belediyeye tahsis edilerek sosyal yaşam alanı haline getiriliyor.

İncelemelere Mevlana Mahallesi Muhtarı Fulya Ece Yirdem ile Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Ulutaş ve Yeşil Aytulum Turgut da katıldı.

Erguvan Kafe'nin kısa süre içinde hizmete açılmasıyla birlikte, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlaması hedefleniyor.

Mehmet Akif Ersoy Parkı'ndaki Salonun da Sosyal Tesise Dönüştürülmesi Planlanıyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İnönü Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda, geçmişte özel sektöre kiralanmış organizasyon salonunda da incelemelerde bulundu. Daha önce özel işletme tarafından kullanılan salonun, yakın zamanda sosyal tesis olarak halkın hizmetine kazandırılması planlanıyor. - İSTANBUL