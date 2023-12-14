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Esenyurt'ta Mesleki Eğitim Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Mesleki Eğitim Merkezi'ne Yoğun İlgi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un hayata geçirdiği Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'ne (EMEĞİM) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezde bulunan Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda eğitim alan katılımcılar hem yemek konusundaki becerilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi oluyor.

14.12.2023 - 09:32,
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Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'nde (EMEĞİM) açılan Aşcı Yardımcılığı Kursu'nda eğitim alan katılımcılar hem yemek konusundaki becerilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi oluyor.

Kurs sonunda aldıkları MEB onaylı sertifikayla istihdama katılan kursiyerler, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitelerinde ve buna benzer birçok alanda çalışma imkanı buluyor.

"ALTIN BİLEZİĞİM OLSUN İSTEDİM"

Aldığı eğitim ile mutfak tekniklerini öğrendiğini söyleyen Ülkü Türkmen, "Bir ev hanımı olarak elimde altın bileziğim olsun istedim. Bir mesleğimiz olursa biz kadınlar daha güçlü oluruz. Bu yüzden kursa başvurdum. 3 aydır devam ediyorum. Doğrama, bıçak tutma tekniklerini, hiç bilmediğim çorba çeşitlerini öğrendim" dedi.

Avcılar'dan kursa gelen Güllü Kural da "Avcılar'da başvurmak istediğimde, böyle bir kursun olmadığını öğrendim. Bu sektörde 8 yıldır çalışıyorum. Elimde belgem olmadığı için emeğimin karşılığını alamıyorum. Böyle bir imkan sunduğu için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında verilen Aşçı Yardımcılığı Kursu, hafta sonu ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında devam ediyor. Vatandaşlar, ön kayıt için www.ogrencikayit.esenyurt.bel.tr adresine başvurabiliyor.

Esenyurt\'ta Mesleki Eğitim Merkezi\'ne Yoğun İlgi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Mesleki Eğitim Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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