Necmettin Nursaçan Esenyurt\'ta vatandaşlarla buluştu

Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Necmettin Nursaçan, milli birlik, beraberlik ve aile kavramına ilişkin sohbet gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında ilahiyatçı yazar Necmettin Nursaçan vatandaşlarla buluştu. Programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Nursaçan, Ramazan ayının manevi iklimine değinerek milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunmasının önemine vurgu yapan Nursaçan, güçlü bir toplumun sağlam aile bağlarıyla mümkün olacağını ifade etti.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Nursaçan, bu mübarek ayın manevi değerlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Esenyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca çeşitli sohbet ve etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. - İSTANBUL