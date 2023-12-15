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Esenyurt'ta Selçuk Balcı konseri - Son Dakika
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Esenyurt'ta Selçuk Balcı konseri

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ilki Esenyurt'ta yapıldı. Selçuk Balcı, Karadeniz şarkılarıyla vatandaşlara eğlenceli bir gece yaşattı.

Esenyurt\'ta Selçuk Balcı konseri
15.12.2023 - 10:43,  Güncelleme: 10:51
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Esenyurt'ta, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ilki dün gece yapıldı. Konserde sahne alan Selçuk Balcı, Esenyurtlu vatandaşlara Karadeniz şarkıları eşliğinde eğlenceli bir gece yaşattı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı Esenyurt Belediyesi'nin ertelediği 2. Kardeş Kültürler Festivali, Karadeniz Gecesi ile başladı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sahne alan Selçuk Balcı, Karadeniz rüzgarı estirdi. Karadeniz'in birbirinden hareketli türkülerinin yankılandığı gecede, eğlenen ve horon çeken vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

"Türküleri hep birlikte söyledik"

Gecenin ardından açıklama yapan sanatçı Selçuk Balcı, programın coşkulu geçtiğini, Esenyurtlu vatandaşlarla birlikte tüm eserleri seslendirdiklerini söyledi. Balcı, "Benim için çok güzel bir program oldu, konsere ilginin de oldukça yoğun olduğunu gördüm. Bu akşam tüm eserleri, türküleri hep birlikte söyledik. Horonlara, halaylara, herkes eşlik etti. Coşkulu geçmesinin sebebi de buydu aslında. Hep birlikte büyük bir keyif aldık" dedi.

Konserler tüm hızıyla devam ediyor

2. Kardeş Kültürler Festivali kapsamında bu akşam Güneydoğu Anadolu Gecesi ezgileri ile "Maral" sahne alacak. Saat 20.00'de başlayacak olan program Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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