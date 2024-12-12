Esenyurt’ta Üniversiteye Hazırlık Söyleşisi Düzenlendi

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Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği "Adam Olacak Çocuk Üniversite Kapısından mı Geçmeli?" konulu söyleşiye katılan gençler, üniversiteye dair merak ettiği sorulara uzmanından yanıt buldu.

Esenyurt Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Adam Olacak Çocuk Üniversite Kapısından mı Geçmeli? konulu söyleşi düzenledi. Belediyenin Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleşen programa konuşmacı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hasan Meriç ve İstanbul Aydın Üniversitesi Biofizik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tunaya Kalkan katıldı. Söyleşide öğrencilerin hangi bölümleri istedikleri konusu üzerinde duran hocalar, yükseköğretimin önemine dair bilgiler de verdi. Öğrencilerin doğru hedefler belirlemeleri gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu hedeflere uygun bir çalışma planı oluşturmalarını tavsiye etti. Söyleşi sonunda gençler, merak ettiği sorulara da yanıt buldu. - İSTANBUL