Esenyurt'ta Yetim Çocuklar İçin Ramazan Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt'ta Yetim Çocuklar İçin Ramazan Buluşması

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayının 14. gününde yetim çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, devletin desteğiyle dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

15.03.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yetim çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy; "Bizler tarih boyunca mazlumlara her zaman destek olmuş, vakıflar kurarak yetimleri birer emanet olarak görmüş, onlara sahip çıkmış bir milletiz. Devletimiz, evlatlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak onların eğitim almasını, vatana hayırlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamış ve sağlamaya da devam edecektir" dedi.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayının 14'üncü gününde ilçe protokolü ile yetim çocuklar ve ailelerini aynı sofrada buluşturdu. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İstanbul AK Parti milletvekilleri Şamil Ayrım ve Seda Gören Bölük, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Metin Yazar, sanayiciler, muhtarlar ve yetim çocuklar ile aileleri katıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda yetim çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen protokol üyeleri, dayanışma ve paylaşmanın önemini vurguladı.

"Yetimleri birer emanet olarak görmüş, onlara sahip çıkmış bir milletiz"

Başkan Vekili Can Aksoy, yaptığı konuşmada, belediye olarak her zaman dezavantajlı grupların yanında olduklarını ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Aksoy, "Devletimizin güçlü desteğiyle Esenyurt'ta spordan sağlığa, güvenlikten eğitime kadar her alanda ilerleme kaydediyoruz. Bu kapsamda, yakın zamanda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz için Sağlık Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirdik ve 9. ayda temel atma aşamasına geleceğiz. Ayrıca, vekillerimizin katkılarıyla 40 farklı noktada Aile Sağlığı Merkezlerimizin yenilenmesi, 112 Acil Servis istasyonlarımızın sayısının sekizden on ikiye çıkarılması ve yeni devlet hastanesi için Gökevler Mahallesi'nde 49 dönümlük bir alanda 600 yataklı hastane yapılmasını planlıyoruz" diye konuştu.

"Esenyurt'ta çalışmalarımız devam ediyor"

İlçede yaptığı çalışmalardan da bahseden Başkan Vekili Aksoy, "Spor alanında çalışmalarımız devam ediyor. Kıraç'ta yarım kalan spor salonumuzun inşaatını Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte tamamlayacağız. Ayrıca, 600 kişilik kız öğrenci yurdumuz için de tüm hazırlıklarımız tamamlandı, yakın zamanda bu projeyi hayata geçireceğiz. Adalet hizmetlerine erişim konusunda da adımlar atıyoruz. Esenyurt Adliyesi için 84 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir bina yapımı planlanıyor. Güvenlik açısından, yeni Emniyet Müdürlüğü binamız için belediye olarak yer tahsisini yaptık ve sanayi bölgemizde Özel Harekat Merkezleri'nin kurulması için gerekli adımları attık. Eğitim alanında ise Lise Kampüsümüzü Milli Eğitim'e devrederek ilçemize yeni okullar kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, camilerimiz ve diğer ibadethanelerimizin bakımları ve yenileme çalışmaları da sürüyor. Ramazan ayı boyunca 4 bin 500 aileye yardım kolileri dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sertaç Abi çocuklarla buluştu

Esenyurt Belediyesinin Ramazan Etkinlikleri kapsamında ünlü YouTuber Sertaç Abi, gerçekleştirdiği söyleşi ile sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Sosyal medya platformlarında büyük bir hayran kitlesi bulunan Sertaç Abi, söyleşi boyunca takipçileriyle tecrübelerini paylaşırken, etkinliğe katılan gençler de YouTube kariyeri ve içerik üretimi hakkında sorular sorma fırsatı buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Yetim Çocuklar İçin Ramazan Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Gidecek mi kalacak mı Osimhen’den Barcelona ve transfer yanıtı Gidecek mi kalacak mı? Osimhen'den Barcelona ve transfer yanıtı
Olağanüstü deneme Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti Olağanüstü deneme! Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti
Son zamanların gözdesiydi Altının o çeşidinin satışı yasaklandı Son zamanların gözdesiydi! Altının o çeşidinin satışı yasaklandı
Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Savaş hazırlığı gibi Otomotiv devi Almanya için silah üretecek Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek
Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek Önce 37 sonra 3 derece Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece
Galatasaray’ın kazandığı penaltıda karar doğru mu Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar Bakan Fidan’ın ekibine yeni isimler katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
Galatasaray’a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı Galatasaray'a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı
Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı
Aksaray’da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu Aksaray'da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu

10:37 Araçlara alkol kilidi geliyor İşte yeni uygulamanın teknik şartları Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
10:05 Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
02:54 Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
13:53 Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
13:49 MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
13:45 AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
13:29 Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
13:29 Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
13:10 Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 11:11:31. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yetim Çocuklar İçin Ramazan Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.