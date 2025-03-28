Esenyurt'ta Zabıta Ekiplerinden Bayram Öncesi Hijyen Denetimi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Zabıta Ekiplerinden Bayram Öncesi Hijyen Denetimi

Esenyurt\'ta Zabıta Ekiplerinden Bayram Öncesi Hijyen Denetimi

Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi pastaneler ve tatlıcılarda hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat tarifeleri kontrol edildi. Belediye yetkilileri, bayram süresince de denetimlerin devam edeceğini belirtti.

28.03.2025 12:08  Güncelleme: 12:18
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Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki pastaneler ve tatlıcılarda denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, bayrama sayılı günler kala ilçedeki pastaneler ve tatlıcılarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat tarifeleri kontrol edildi, kurallar konusunda işletmelere yeniden hatırlatmalar yapıldı. Belediye yetkililer, halk sağlığını korumak adına bayram süresince de denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda belediyenin zabıta hattına bildirimde bulunabileceklerini ifade etti.

"Halk sağlığını koruyoruz"

Denetimlerin bayram boyunca da aralıksız devam edeceğini ifade eden Esenyurt Belediyesi Zabıta Amiri Ercan Yıldırım, "Belediyemiz, rutin kontrollerin yanı sıra özel günlerde ve bayramlarda denetimlerini sıklaştırıyor. Hijyen ekiplerimiz, denetimlerimizde ziyaret ettiğimiz imalathanelerin hijyenik, temiz ve düzenli bir şekilde üretim yaptığını gözlemledik. Ancak aksi bir durumla karşılaşılması halinde, belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'nce iş yeri açma ve çalışma ruhsatına uygunluk yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemler uygulanmakta, gerektiğinde iş yerlerinin faaliyetlerine son verilmekte" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Zabıta Ekiplerinden Bayram Öncesi Hijyen Denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Zabıta Ekiplerinden Bayram Öncesi Hijyen Denetimi - Son Dakika
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