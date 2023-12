ESHOT ve ALOSBİ, elektrikli otobüs projesi için protokol imzaladı

ESHOT Genel Müdürlüğü ile ALOSBİ yönetimi örnek protokole imza attı. Bölgeye hizmet verecek dört elektrikli otobüsün ikisini ALOSBİ yönetimi alacak ve işletmesi için ESHOT'a tahsis edecek. Projeyle hem emekçilerin Aliağa ile ALOSBİ arasında ulaşımı sağlanacak hem de çevreci ulaşıma katkı sağlanacak. Protokolün imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "İşte İzmir farkı bu. İzmir ortak akıl yaratabilmede çok meziyetli" dedi.

ESHOT Genel Müdürlüğü ile Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi (ALOSBİ) arasında, kamu-özel teşebbüs iş birliği ilkeleri doğrultusunda, ALOSBİ çalışanlarının ulaşımını kolaylaştıracak yeni ve çevreci bir hat oluşturulması için protokol imzalandı. Egemenlik Evi'nde düzenlenen imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ve ALOSBİ yönetimi, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve ESHOT yöneticileri katıldı.

"İŞTE İZMİR FARKI BU"

İmza töreninde konuşan Başkan Soyer, uygulamanın kent tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti. İzmir'in dört bir yanına güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik toplu taşıma hizmetini ulaştırmak için yeni yöntemler geliştirdiklerini söyleyen Başkan Soyer, "İZTAŞIT modelinde olduğu gibi kamu-özel teşebbüs işbirliğiyle yepyeni bir modele imza atıyoruz. İşte İzmir farkı bu. Herkes 'taşın altına elimi ben de koyayım' diyebiliyor. Birçok şehirde böyle olmadığı için bazı işler de yürümüyor. Ama İzmir hakikaten bir ortak akıl yaratabilme konusunda çok mahir, çok meziyetli" dedi.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

Her kurumun sorunların çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler geliştirerek elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Hakikaten bu çok kıymetli. Sizler de sanayiye, sanayiciye kıymet veriyorsunuz. Her zaman bize güç veriyorsunuz. Üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Herkes ciddi emek verdi. Bu ortak projenin sadece İzmir'e değil Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. İtfaiyede de aynı başarıyı sağladık, ESHOT'ta da aynı başarıyı sağladık. İzmir farkını her yerde olduğu gibi bir kez daha gösteriyoruz" diye konuştu.

"35 MİLYON TL'LİK ÇEVRECİ YATIRIM"

İki kurum arasında geliştirilen örnek işbirliği hakkında bilgi veren ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, "ALOSBİ'nin bizden bir talebi olmuştu. Bu talebin ardından arkadaşlarımız hemen gidip gerekli çalışmaları başlattılar. ALOSBİ yönetiminin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile örtüşen vizyoner yapısını yerinde tespit ederek ortak hizmet projesi geliştirilmesi konusunda geri dönüş yaptılar. Yaptığımız toplantının ardından karşılıklı örnek bir proje geliştirdik. Bugün İzmir'e yönelik ortak bir projeye imza atacağız. ALOSBİ yönetimi, 35 milyon TL'yi aşkın bir projenin sorumluluğunu üstlendi. İki adet elektrikli otobüs alarak belediyemizin çevre dostu ulaşım yatırımlarına katkı sağlayacaklar. Biz de iki elektrikli otobüsle o hattı besleyerek Aliağa ile ALOSBİ arasında toplu ulaşımı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

KADIN ŞOFÖRLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Protokol kapsamında, Aliağa ilçe merkezi ile ALOSBİ arasında çevre dostu, ekonomik ve verimli toplu ulaşım hizmeti sağlanması hedefiyle yalnızca elektrikli otobüslerin çalışacağı yeni bir hat tesis edilecek. Hatta çalışacak dört elektrikli otobüsün ikisini ESHOT, ikisini ALOSBİ yönetimi temin edecek. ALOSBİ yönetimi, iki adet elektrikli otobüsü, uygun şarj donanımları ile tedarik edecek ve işletmesi için ESHOT'a tahsis edecek. ESHOT tarafından işletme planı hazırlanarak personel ve durak ihtiyaçları karşılanacak ve hattaki şoför istihdamında kadın şoför çalıştırılmasına öncelik verilecek. Böylece dört adet elektrikli otobüs, protokolde belirlenen hatta ALOSBİ ile Aliağa ilçe merkezi arasında hizmet vermeye başlayacak. Hem yeşil ulaşım hattı oluşturulacak hem de ALOSBİ çalışanlarının konforlu ulaşımı sağlanacak.