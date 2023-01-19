Eşi ve çocuklarına son kez dokunan acılı baba yürekleri dağladı - Son Dakika
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Eşi ve çocuklarına son kez dokunan acılı baba yürekleri dağladı

19.01.2023 17:52

Eşi ve çocuklarına son kez dokunan acılı baba yürekleri dağladı Dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve çocukları son yolculuklarına uğurlandı Aydın'ın Karacasu ilçesinde elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması ile çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve...

Eşi ve çocuklarına son kez dokunan acılı baba yürekleri dağladı

Dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve çocukları son yolculuklarına uğurlandı

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması ile çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde eşi ve çocuklarına son kez dokunan acılı baba yürekleri dağladı.

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel Kılınç, gece saatlerinde çalışmak için fırına gitti. Fırındaki işlerini bitirip öğle saatlerinde kirada durdukları eve gelen Kılınç, eve girdiğinde karısı Gamze Kılınç (24), oğlu Özcan Alkan Kılınç ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç'ı yangın çıkan odada yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babanın yardım çağrısı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, anne ve iki çocuğun, uyudukları odadaki açık olan elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında karbonmonoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Odadaki kömür sobasının yangın esnasında yanmadığı belirlenirken, yangının bir süre sonra kendiliğinden söndüğü öğrenildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve çocukların cansız bedenleri cenaze araçları ile olay yerinden alınarak hastane morguna kaldırıldı.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Hayatını kaybeden anne ve çocukları için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Esenköy Mahallesi'nde düzenlenen törene, ailenin yakınları ve vatandaşlar katılırken, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Eşi ve çocuklarına son görevini yapan Yüksel Kılınç güçlükle ayakta dururken, yakınları acılı babayı teselli etmeye çalıştı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocukları mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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