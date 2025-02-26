Eşine Tartışma Sonrası Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Eşine Tartışma Sonrası Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti

Eşine Tartışma Sonrası Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti

Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı, tartıştığı eşinin yanından ayrıldıktan sonra aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

26.02.2025 14:37
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İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra sakinleşmek için araçtan inen ve kendisine yolda çarpan aracın ağır yaralaması sonucu hayatını kaybeden Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı Beylikdüzü'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınçlı'nın eşi cenaze namazında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul E-5 Esenyurt mevkiinde yaşanmıştı. İddiaya göre Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı araç içinde eşiyle tartıştıktan arabasından indikten sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış dün ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kılınçlı'nın cenaze namazı bugün öğlen namazına müteakip Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kılınçlı'nın çok sayıda seveni ve yakını katıldı. Doktor Kılınçlı'nın eşinin ise namazda uzun süre göz yaşı döktüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eşine Tartışma Sonrası Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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