Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un konuşmacı olarak yer aldığı "Öğretmen Olmak: Bir Ömre Dokunmak" başlıklı konferans, Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programa; Prof. Dr. Ziya Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Avni Yıldız, MYO Müdürü Semih Çakır, akademisyenler, şube müdürleri, hayırseverler, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, üniversite öğrencileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, katılımcılara hoş geldiniz dileklerini ileterek konferansın önemine değindi. Akgül, konuşmasında öğretmenliğin sadece bilgi aktaran bir meslek olmadığını; bir ömre dokunan, karakter inşa eden ve geleceği şekillendiren kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin sabır, fedakarlık ve özveriyle sürdürdükleri çalışmaların, eğitim sisteminin en güçlü temeli olduğunu belirtti.

Bir öğretmenin öğrencisinin hayatında bıraktığı izin yıllar geçse de silinmediğini belirten Akgül, her öğrencinin arkasında ona yol gösteren, inanan ve emek veren bir öğretmen bulunduğunu dile getirdi. Eğitimin niteliğinin öğretmenin niteliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden Akgül, Kdz. Ereğli'de görev yapan öğretmenlerin bu bilinçle büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Akgül, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün öğretmenlere duyulan vefa ve minneti ifade etmek için önemli bir vesile olduğunu belirterek, bu anlamlı buluşmanın öğretmenlerin mesleki motivasyonuna, mesleki gelişimine ve eğitim camiasının birlik ruhuna katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Akgül, Prof. Dr. Ziya Selçuk'a, programa katılım sağlayan tüm misafirlere, programın düzenlenmesinde emeği bulunan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Akgül, sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Ziya Selçuk, konferansta eğitimin geleceğine dair öngörülerini, değişen eğitim anlayışını, öğretmenliğin anlamı ve sorumluluğunu, öğrencilerin gelişimindeki öğretmen rolünü ele aldı. Selçuk'un eğitim dünyasına ilişkin değerlendirmelerini ve bilgi birikimini aktardığı konuşması, katılımcılar tarafından ilgiyle ve dikkatle izlendi.

Program kapsamında öğrencilerin katkıları da yer aldı. Prof. Dr. Ziya Selçuk, Ereğli İlkokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğretmenler Günü'nü kutlamak üzere öğretmenlere çiçek takdim etti. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, enstrümanlarıyla sundukları müzik dinletisiyle programa renk kattı. Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Piri Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise hazırladıkları ikramlarla misafirleri ağırladı.

Programın sonunda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinin hazırladığı madenci temalı tablo, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül tarafından Prof. Dr. Ziya Selçuk'a takdim edildi. Selçuk, tabloyu imzalayarak öğretmen adayı bir üniversite öğrencisine hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül; paylaşımlarından ötürü Prof. Dr. Ziya Selçuk'a, katkı sağlayan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile programa katılım gösteren bütün misafirlere teşekkürlerini iletti. Konferansın, öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığı, bir ömre dokunmak ve geleceğe iz bırakmak anlamına geldiği mesajını yeniden gündeme getirdiği belirtildi.