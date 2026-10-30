Eski Başbakan Mesut Yılmaz için 6'ncı yıl anma programı düzenlendi, katılım azdı - Son Dakika
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz için 6'ncı yıl anma programı düzenlendi, katılım azdı

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Eski Başbakan Mesut Yılmaz için 6\'ncı yıl anma programı düzenlendi, katılım azdı
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz, vefatının 6'ncı yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenen programla anıldı. Programda siyasi hayatı ve hizmetleri anlatıldı; oğlu Hasan Yılmaz teşekkür etti, katılımın az olması dikkat çekti.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, vefatının 6'ncı yılında İstanbul'da düzenlenen programla anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Ahmet Mesut Yılmaz, vefatının 6'ncı yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı. Bahçelievler Yenibosna'daki Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, eski Ulaştırma Bakanı ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, iş insanı Abdurrahman Albayrak, eski Fatih Belediye Başkan Yardımcı Mahmut Ekşi, iş insanı İshak Koçoğlu, Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz, sevenleri ve çalışma arkadaşları katıldı. Düzenlenen anma programında Mesut Yılmaz'ın siyasi hayatı, devlet görevleri ve Türkiye'ye sunduğu hizmetlerin anlatıldığı bir video gösterimi yapıldı. Programda Yılmaz'ın Türk siyasetindeki yeri ve devlet adamlığı döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar hatırlatıldı.

Programda konuşan Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz, "Bugün babamı unutmayarak hem mezarı başında yapılan ziyaret hem de burada yapılan anma programı için bütün paydaşlara şahsım ve ailem adına teşekkür ederim" dedi.

Turgut Özal ve Mesut Yılmaz Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Açıkgöz ise, "Her sene 30 Ekim'de eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ı anma programını farklı şehirlerde yapıyoruz. Bu sene de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Programa katılımın az olması dikkat çekti. Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapan ve üç ayrı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevini üstlenen Ahmet Mesut Yılmaz, 30 Ekim 2020 tarihinde 73 yaşında vefat etmişti.

Kaynak: İHA
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