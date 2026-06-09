Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camii'nde mevlid programı - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camii'nde mevlid programı

Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camii\'nde mevlid programı
09.06.2026 20:22  Güncelleme: 20:31
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Geçen yıl evinin bahçesindeki havuzun motor dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında düzenlenen mevlid programıyla anıldı. Programa CHP'li Özgür Özel, Mansur Yavaş ve çok sayıda kişi katıldı.

Evinin bahçesindeki havuzun motor dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında düzenlenen mevlid programıyla anıldı.

9 Haziran 2025'te evinin bahçesindeki havuzun motor dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek, ölümünün birinci yıldönümünde düzenlenen mevlid programıyla anıldı. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde gerçekleştirilen mevlid-i şerif programına CHP'li Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, kızı Nehir Zeyrek, Annesi Gülten Zeyrek, kızkardeşi, akrabaları, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Ferdi Zeyrek için mevlid-i şerif okutuldu.

Mevlid programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eşimle beraber gelecektik. Öyle planlamıştık. Ancak yaşananlardan dolayı gelemeyeceğimizi düşündük ve son anda bir kriz diyebiliriz, onu çözdükten sonra artık ben geldim. Eşim gelmedi ama selamlarını getirdim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah kabul etsin" dedi.

Özgür Özel ise, "Çok büyük bir acının yıl dönümündeyiz. Bugün buraya gelebilmiş olmak, Ferdi Başkan'ımla, Ferdi kardeşimle son bayram namazını birlikte kıldığınız Hatuniye Camii'nde hiç değilse onun seneyi devriyesine, mevlidine katılabilmiş olmak bir nebze olsun yüreğimize su serpti. Bu acıya, Ferdi'nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Bu noktada hem Manisa'mız hem ailesi hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi zor günlerden, büyük bir sınavdan geçti, geçiyor, geçmeye de devam edeceğiz. Acımızı paylaşan herkese olay duyulduğu anda 3 gün gece gündüz üniversite hastanesinin bahçesinde uykusuz Ferdi için nöbet tutan herkese, cenazesini şehre sığmayacak şekilde kaldıran herkese, o günden bugün kadar da Ferdi Başkanımızın hatırasına, ailesine, şehrine, emanet ettiği belediyesine, partimize sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ise, "Zor bir gün. Vefatın ilk yıl dönümü. İlkler çok zor olur. Ama bu süreçte çok şey öğrendik, aile olarak. Sabretmeyi, tevekkül etmeyi öğrendik ve bir vakıf kurduk, Ferdi Zeyrek Vakfı. Bu vakıf sadece onun ismi değil, onun vicdanının, merhametinin ve iyiliğinin sonucu kurulan bir vakıftır ve o yolda da devam edecektir. Bu anlamda Ferdi Zeyrek'i seven, vicdanına, merhametine güven herkesten vakfımıza destek istiyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camii'nde mevlid programı - Son Dakika

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