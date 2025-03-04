Eski Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Paylaştığı Bir Karikatür Nedeniyle İfadeye Çağrıldı - Son Dakika
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Eski Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Paylaştığı Bir Karikatür Nedeniyle İfadeye Çağrıldı

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Eski Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

04.03.2025 18:48
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Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Eski Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

Geçtiğimiz ay Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı sebebiyle ifadeye çağrılan Fatih Karahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla ifadeye çağırıldı.

Karahan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bugün yine Emniyet Müdürlüğü önüne geldik. Emniyet ifadeye çağırdı. Bu sefer çıtayı biraz yükseltmişler. Bu sefer Cumhurbaşkanına hakaret ve Devlet Bahçeli'ye hakaret suçundan ifademizi aldılar. Sosyal medya platformu Instagram'da bir karikatür paylaştım. Bir tarafta Erdoğan bir tarafta Bahçeli ve ortalarında Abdullah Öcalan vardı. Bunu da Cumhurbaşkanına ve Devlet Bahçeli'ye hakaret olarak algılamışlar. Benim anlamadığım şu. Abdullah Öcalan'la görüşüyorsunuz. Demirtaş'a telefonlar açıyorsunuz. Bunlar suç değil. Biz bunları söyleyince mi suç? Biz AKP'li vekiller MHP'li vekiller gibi Abdullah Öcalan'a sayın ya da beyefendi demeyeceğiz. Abdullah Öcalan bir teröristtir ve biz terörist demeye devam edeceğiz. Bundan dolayı da bize ceza vereceklerse buyursun versinler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eski Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Paylaştığı Bir Karikatür Nedeniyle İfadeye Çağrıldı - Son Dakika

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