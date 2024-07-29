Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Kanun Teklifi Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Kanun Teklifi Hakkında Açıklama Yaptı

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Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Pınar Cengiz, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili açıklama yaparak, hayvanların korunması ve adaletin her canlı için sağlanması gerektiğini savundu.

29.07.2024 13:41  Güncelleme: 14:29
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(ESKİŞEHİR) - Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili açıklama yapan Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Pınar Cengiz, "Eskişehir Barosu olarak yaşatmayı seçiyoruz, adaletin her canlı için sağlanması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Pınar Cengiz, Hayvanları Koruma Kanunu'nun hayvanları korumaktan uzak bir hale geldiğini ve sadece öldürmeyi amaçladığını ifade etti.

"Öldürmeyi amaçlayan bir yasa haline getirilmiştir"

Avukat Pınar Cengiz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik ön gören yasa teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından 23 Temmuz 2024 tarihinde tarihte kara bir leke olarak kabul edilmiş ve 29 Temmuz 2024 tarihi itibari ile TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanmış, maalesef ki kanunun ilk 5 maddesi kabul edilmiştir, diğer maddeler için oylama  devam etmektedir. Bu kanun değişikliği ile sokak hayvanları belediyeler ve il özel idareleri tarafından toplatılacaktır. Bu toplamanın sadece köpekleri kapsadığı sonradan verilen önerge ile değiştirilse de, tasarının tamamına bakıldığında kedilerin de bu kapsama alındığı görülmektedir. Her ne kadar kanun tasarısında tepki gören 'ötanazi' kelimesi kaldırılmış olsa da atıf yapılan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile sokak hayvanlarının öldürülmesi alenen kabul edilmiştir. 2021 yılında Kanun'da yapılan değişiklikle saldırgan olup olmadığına bakılmaksızın sırf ırkı nedeniyle sahiplenilmesi yasaklanan köpeklerden belediye bakımevlerinde yaşayanların da tamamı öldürülecektir. Ayrıca verilen görevleri yerine getirmeyen belediye yetkililerine de hapis cezası uygulanacağı belirtilmektedir. Özetle, hayvanları koruma kanunu hayvanları korumaktan uzak, öldürmeyi amaçlayan bir yasa haline getirilmiştir.

"Hayvanların canları ile ödetilmek istenmektedir"

20 senedir yürürlükte olan yasayı uygulamayan, kısırlaştırma zorunluluğu olmasına rağmen bu görevini yerine getirmeyen, bakımevi dahi açmayan belediyelerin, bir hevesle sahiplendikleri hayvanları kısırlaştırmadan sokağa terk eden, üreten, satan ve satın alan vatandaşların, etkili ve caydırıcı nitelikte idari ve cezai yaptırımlar öngörmeyen, denetlemeyen Bakanlıkların sorumsuzluklarının bedeli; maalesef ki hayvanların canları ile ödetilmek istenmektedir. Kaldı ki ülkemizdeki bakımevlerinin sayının ve kapasitelerinin azlığı, ölüm yuvası haline gelen içler acısı durumları dikkate alındığında sokak hayvanlarını toplamanın öldürmekle eşdeğer olduğu da açıktır.

"Bilimsel yöntemlerle çalışmalar yapılmalı"

Sokaklarda kimseye zararı olmadan bir kuru ekmekle kandırılan masum hayvanların toplanması çözüm değil, çözümsüzlüğün başlangıcı olacaktır. Şöyle ki, veterinerler ve alanında uzman bilim insanlarının görüşlerine göre köpekler toplandıktan sonra sosyalleşmemiş, aşısız ve rehabilite edilmemiş hayvanlar sokaklara inecek, onların da toplanması durumunda yaban hayvanları şehir merkezine gelecektir. Asıl kuduzun ve zoonoz hastalıklarının bulaş riski o zaman çok büyük problemler yaratacaktır. Hayvan popülasyonunun kontrol edilmesi için gerçek bilimsel yöntemlerle çalışmalar yapıldığında sokak hayvanı sayısı birkaç yıl içinde kontrol altına alınabilir. Tek bilimsel çözümün kısırlaştırıp aşılatıp yerinde yaşatma olmasına rağmen bu popülasyon kontrol yönteminin gerektiği gibi uygulanmaması, bilimsel verilerden ve çözüm üretmekten uzak, üretimi yasaklamayan, gelişigüzel hazırlanmış, muğlak katliam temalı yasa düzenlemeleri adil olmadığı gibi hukuki, bilimsel ve vicdani bir çözüm de değildir. Her canlının yaşam hakkı kutsaldı. Eskişehir Barosu olarak yaşatmayı seçiyoruz, adaletin her canlı için sağlanması gerektiğini savunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Kanun Teklifi Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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