Eskişehir Barosu Kadın Hakları Merkezi Şiddet Mağdurlarına Ücretsiz Hukuki Danışmanlık Sağlıyor

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MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Eylem Köroğlu Karacasu, son dönemde şiddetin hem kadına hem de toplumun tüm kesimlerine çok yüksek bir ivmeyle artış gösterdiğini belirterek, şiddet gören ya da şiddet tehlikesi altında olan bireylerin kolluk birimlerinin yanı sıra baroların kadın hakları merkezlerine başvurabileceklerini, kadınlara ücretsiz hukuksal danışmanlık sağladıklarını söyledi.

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Eylem Köroğlu Karacasu, şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınların yapması gerekenlerle ilgili açıklama yaptı. Köroğlu Karacasu, şunları söyledi:

"ŞİDDET ARTIŞ GÖSTERİYOR"

"Maalesef şiddet hem kadına hem de toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak son dönemde çok yüksek bir ivmeyle artış gösteriyor. İnfial yarattığı gibi bir taraftan da baktığımızda verilen cezalar her ne kadar süre olarak caydırıcı gözükse de infaz rejiminden kaynaklı erken tahliyeler nedeniyle yargılama sisteminin veya hukuk sisteminin caydırıcı olmadığı noktadayız. Bu da şiddetin artışında önemli bir gerekçe. Şiddet mağduru kadınların, aile bireylerinin başvurabilecekleri yerleri şu şekilde sıralayabiliriz. Şiddet mağdurunun bizzat kendisinin karakol veya jandarmaya başvuruda bulunacağı gibi aynı zamanda üçüncü bir kişinin ihbarıyla da kolluk birimleri harekete geçebilir. 112 acil çağrı merkezi aranabileceği gibi aynı zamanda eğer ki şiddet mağduru akıllı telefonunda KADES uygulamasını indirmişse KADES üzerinden de direkt şiddete uğradığına dair başvuruda, ihbarda bulunabilir. Bunun yanında aile mahkemelerinden 6284 sayılı yasa kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir alınabilmesi için başvuruda bulunabilir. Baroların kadın hakları merkezlerini, CMK komisyonlarına, adli yardım bürolarına başvuruda bulunabilir. Şiddet sonrasında eğer koruyucu, önleyici tedbir kararları alındığı ve bunun arkasından gelen süreçte ekonomik destek, psikolojik destek konusunda Aile Bakanlığı'ndan ve belediyelerin danışma merkezlerinden hizmet de alabilir. Bu anlamda destek de sağlayabilir.

"MERKEZİMİZE BUGÜNE KADAR 1000'İN ÜZERİNDE KADIN BAŞVURDU"

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Merkezi 2020 yılında 25 Kasım günü açıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu anlamlı günde özellikle kadın hakları merkezimizin açılmasını amaçladık. Merkezimize bugüne kadar yaklaşık 1000'in üzerinde kadın başvurdu. Bizim kadın hakları merkezinde yaptığımız hizmet danışmanlık hizmeti bunun dışında Eskişehir Barosu tarafından adli yardım bürosu kapsamında verilen ücretsiz dava desteği hizmetiyle, CMK kapsamında verilen mağdur avukatı desteği de söz konusu. Bu kapsamda değerlendirildiğinde sayı çok daha fazla bir rakama ulaşıyor.

"KADINLARA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ"

Biz Kadın Hakları Merkezi'nde şiddet ağırlıklı olmak üzere aslında bir boşanma da söz konusu olabilir ya da nafaka artırımı, velayet gibi hususlar da olmak üzere aile hukukundan kaynaklı nedenlerle danışmanlık hizmeti veriyoruz. Özellikle 6284 sayılı yasa kapsamında alınan tedbir kararlarında nöbetçi avukat arkadaşlarımız tarafından dilekçe yazılması ve o başvurunun sağlanması gibi hususlarda destek veriliyor başvurucu kadınlara. Bu kapsamda alınan hizmet, tabi sadece danışmanlık hizmeti fakat dava açılması söz konusuysa adli yardım bürosuna yönlendirme yapıyoruz veya CMK büroları tarafından özellikle cinsel istismar mağduru kadınlara yönelik olarak yasa kapsamında da tanımlanan avukat atanması desteğini sağlıyoruz. Sadece bu suçla sınırlı olmamak üzere bu destek sağlanmıyor. Bu kapsamda her ay hem adli yardım bürosu hem de kadın hakları komisyonu hem de CMYK komisyonu bizim Kadın Hakları Merkezi'nin yürütme kurulunda. Kadın hakları merkezinin yürütmesi bu 3 komisyon tarafından sağlanıyor. Aramızdaki bilgi akışı ve destek çok daha hızlı sağlanabildiği için başvurucu kadınlara çok daha kolay ve nitelikli hizmet sağlayabiliyoruz."