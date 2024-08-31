Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Atatürk Sevdalısı Eskişehirliler Olarak Cumhuriyetimize Her Zaman Sahip Çıkacağız"

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü, Eskişehir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen resmi töreninin ardından akşam ise Porsuk Çayı'nda düzenlenen Fener Alayı, renkli görüntülere sahne oldu. Fener Alayı'nda vatandaşlara seslenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk sevdalısı Eskişehirliler olarak Cumhuriyetimize her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenlediği birbirinden özel etkinlikler ile kutladı.

İlk olarak sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Kutlamalara, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katıldı. Zafer kutlamasına katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 102. yılın gururunu yaşadılar.

Etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde Porsuk Çayı'nda düzenlenen Fener Alayı'na da Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan binlerce Eskişehirli, bayram coşkusuna ortak oldu.

Fener Alayı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, belediye bürokratları, sporcular ve gençler katıldı.

Bot ile vatandaşları selamlayan Başkan Ayşe Ünlüce, Eskişehirlilere seslenerek, şunları söyledi:

"Sevgili Eskişehirliler bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir zaferle sonuçlanan büyük taarruzun 102. yılını bir kez daha gururla kutluyoruz. Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk sevdalısı Eskişehirliler olarak Cumhuriyetimize her zaman sahip çıkacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz. Eskişehir'in köyünde doğmuş, büyümüş biri olarak Cumhuriyet sayesinde bugün bu kentin ilk kadın belediye başkanı oldum. İyi ki Cumhuriyetimiz var, iyi ki buradayız. Yaşasın Zafer Bayramımız, yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet..."

Fener Alayı sonrası Adalar Porsuk Bulvarı'nda Dilek Kavraal ve orkestrası, şarkılarla Zafer Bayramı coşkusunu doruğa çıkardı. Dilek Kavraal'ın Eskişehir için hazırladığı "Haydi Eskişehir Olalım" şarkısını, Başkan Ayşe Ünlüce ve binlerce Eskişehirli hep bir ağızdan söyledi.