Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında yeşil çevre için birçok çalışma gerçekleştirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tohumdan çiçek ve ağaca, iklim değişikliği etkilerini azaltarak kentsel biyoçeşitliliği arttıracak ağaçlandırma çalışmalarından, sanatsal ve işlevsel kent mobilyalarına kadar 2023 yılında yeşil, sağlıklı ve estetik bir çevre için çok sayıda çalışmaya imza attı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında, kent merkezi ve kırsalda bir çok önemli projeyi tamamlarken, yeşil bir Eskişehir için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Park Bahçeler Dairesi Fidanlık ve Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü, 2023 yılında fidanlık üretim alanlarında 89 bin 114 adet çalı ve ağaç türünden üretim gerçekleştirdi.Yapılan ağaç ve diğer bitki dikimlerine ilişkin bile veren yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

"Kentteki yeşil alan miktarını arttırmak için yeşil alan-park ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Daire Başkanlığımız yeni açık-yeşil alanlar, ağaçlandırma alanları, porsuk ve kanal kıyıları, refüj-kavşak-yan bant ve tretuvarlarda kentsel ısı adası etkisini azaltmak, kentsel biyoçeşitliliği arttırmak ve dolayısıyla iklim değişikliğine duyarlılılığı arttırmak üzere 3 bin 76 adet ağaç, 18 bin 251 adet çalı dikimi yapmıştır. 2023 yılı içerisinde sorumluluk alanlarımızda bulunan kent merkezindeki toplam 2 milyon 595 bin 572 metrakare açık-yeşil alanımızda bakım çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda yeşil alan sulama, biçim, budama, ilaçlama, gübreleme, açık yeşil alanların temizliği, tretuvar ağaçlarının arazöz ile sulanması ve budanması ve kuruyan ve zarar gören 16 bin 6 adet bitkinin yenilenmesi işlemleri yapılmıştır. Sorumluluğumuz da bulunan alanlarda ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda belirlenen 34 alanda budama çalışması yapılmış, 2 bin 566 adet ağaç budanmıştır."

Yetkililer, Fidanlık ve Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü ile Yapısal Uygulamalar Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmalarına da değinerek şu bilgileri paylaştı:

"2023 yılı içerisinde 39 bin 386 metrekare yeni yeşil alan yapılmış, gerekli olan sulama ve elektrik tesisatı döşenmiştir. Açık-yeşil alanlarımızda proje kapsamında inşaat faaliyetleri olarak 5 bin 302 metrekare sert zemin, 4.412 metre bordür çalışması, Şehir Hastanesi Yanı Park Alanı Peyzaj Projesi, Yenikent Babalar Parkı Yapısal ve Peyzaj Projesi, Sümer Kızılyer Park Alanı, Hamam Müzesi içerisinde yer alan mermer kaplama süs havuzu ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. Asri Mezarlık Camii çevresi peyzaj düzenlemesi, Halk Ekmek Fırın Bahçesi peyzaj düzenlemesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Kavaklı yol büfelerinin yenileme çalışması tamamlanmıştır. Kentpark İklim Sokak Yapısal Peyzaj Projesi, Osmangazi Yan Bant Yapısal Peyzaj Projesi, Şahin Caddesi Park Alanı, Odunpazarı Kamondo Merdiveni, Alpu Park Alanı Projesi Sert zemin ve peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır. Aşağısöğütönü Park Alanı Yapısal Peyzaj Projesi, Kore Paju Parkı, Gündoğdu Kentsel Dönüşüm Yapısal Peyzaj Projesi Sert zemin çalışması, Şehir geneli alanlarda peyzaj çalışması devam etmektedir.Şehit Yüksel Gül Parkı Yapısal Peyzaj Projesi sert zemin ve peyzaj çalışmasına başlanılacaktır. İnşaat çalışmaları kapsamında fidanlığımızda 2022 yılında yapımına başlanan 405 metrekare ve 925 metrekare'lik 2 adet sera imalatları fidanlık tesisimizde üretim faaliyetleri için hayata geçirilmiş, 2023 yılı içerisinde 675 metrekarelik 1 adet sera yapımına başlanmıştır. İhale kapsamında Şehir Hastanesi Park alanına 1 adet, Batıkent Park alanına 2 adet ve Yenikent Babalar Parkı'na 2 adet çocuk oyun gruplarının montajı tamamlanmıştır. Kent merkezi dışında kırsal alanlarımıza ve kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere 840 adet kent mobilyası yerleştirilmiş, eskileri değiştirilerek yenilenmiştir."

Yetkililer ayrıca Alpu ilçesi Porsuk Çayı kıyısında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, 2 bin 240 metrekarelik alanda park yapım çalışması yapıldığını, yine aynı bölgede Porsuk çayı kenarında bulunan Kurtuluş Caddesi ve Vatan Sokak'ta 2 adet araç köprüsü, korkuluk ve aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını belirttiler.

Tohum Merkezi Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında ise şunları kaydettiler:

"2023 yılı içerisinde fidanlığımızdaki cam ve naylon seralarımızda 741 bin 278 adet yazlık ve kışlık çiçek üretimi yapılmıştır. Sorumluluğumuzdaki alanlarda 3 bin 125 metrekareçiçeklik alana mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.Yerel Tohumları Yaygınlaştırma ve Yayma projesi kapsamında 12 kırsal ilçemizde (Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar) Tohum Takas etkinlikleri düzenlenmiş, yaklaşık 82 bin tohum dağıtılmıştır. Çanakkale ilinden gelen davet üzerine orada düzenlenen tohum takas etkinliklerinde belediyemiz adına stant kurulmuş, 10 bin 000 paket tohum dağıtımı yapılmıştır. Deprem sonrası bölgedeki çiftçileri desteklemek adına Hatay iline 31 bin 512 adet fide yardımı yapılmıştır.Üretimini yaptığımız tıbbi ve aromatik bitkilerden olan adaçayı, ekinezya, melisa gibi bitkilerinin çay olarak tüketilen kısımları ve kekik, biberiye, nane gibi bitkilerin baharat olarak tüketilen kısımları uygun şartlarda toplanarak, kurutulmaktadır. Elde edilen droglar halkın doğal ve kaliteli ürünlere ulaşabilmesi amacıyla uygun ambalajlarla satılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan işletme kodu ile Üretici Marketlerimizde satışı yapılmaktadır.Üretimi yapılan Domateslerin tohumları alındıktan sonra geriye kalan dış kısımlarından üretilen Domates sosları üretici marketlerde satışı devam etmektedir."

Yetkililer, dini bayramlar ve özel günler ile ilçelerde yapılan panayır etkinliklerinde vatandaşlara yaklaşık 140 bin adet çiçek dağıtımın yapıldığını da aktardılar.