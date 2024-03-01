Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde 8 Mart etkinliklerine devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel kırsal ilçelerde başlattığı etkinlikler devam ediyor. Buluşmalarla kadın dayanışması güçlenirken Han, Alpu ve Günyüzü ilçelerinde düzenlenen etkinlikler, yoğun ilgi gördü.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından "Güçlü Kadınlar Güçlü Toplumlar" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kırsal ilçelerde aralıksız sürüyor.
Son olarak Han, Alpu ve Günyüzü ilçelerinde düzenlenen etkinliklere, ilçe ve mahallelerinden gelen yüzlerce kadın katılım sağladı. Han Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, Han ilçe ve mahallelerinden gelen kadınlar katıldı.
Burada kadınlara seslenen Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak her zaman kadınların yanlarında olduklarını belirtti. Konuşmaların ardından bağlama icracısı Mehmet Özel'in seslendirdiği türkü ve oyun havaları ile kadınlar eğlence dolu bir gün geçirdi. İkram edilen yemek sonrası program tamamlandı.
Etkinliklerin bir diğer buluşması ise Alpu ilçesinde yaşandı. Alpu Belediyesi Kültür Evi ve Konferans Salonu bahçesinde Alpu ilçesi ve mahalleleri ile Beylikova ilçesi ve mahallelerinden gelen kadınlar bir araya geldi. Etkinliğe CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın katıldı.
Milletvekili Süllü ve Başkan Güller, düzenlenen etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladılar. Başkan Güller günün anısına Süllü'ye çiçek takdim ederken Süllü de aldığı çiçeği katılımcı kadınlara hediye etti. Konuşmaların ardından yemekli eğlence ile kadınlar, keyifli bir gün geçirdiler.
Günyüzü ilçesinde de Günyüzü Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen buluşma büyük ilgi gördü. Burada kadınlara seslenen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Konuşmalar sonrası etkinlik düzenlenen yemek ve eğlence ile büyük bir coşku içerisinde tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne kadar sürdürülecek etkinlikler, Seyitgazi, Çifteler ve Mihalıççık ilçeleri ile devam edecek.
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