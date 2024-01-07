 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Koyun Yününden Yorgan ve Yastık Üretip İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Koyun Yününden Yorgan ve Yastık Üretip İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde küçük çiftçilere destek amacıyla kurduğu ağıllarda yetiştirilen koyunların yününden yorgan ve yastık üretiyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 100 aileye yorgan ve yastık dağıtımı yapılıyor. Destek alan aileler, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Koyun Yününden Yorgan ve Yastık Üretip İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor
07.01.2024 - 16:17,
Abone Ol

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde küçük çiftçiye destek amacıyla kurduğu ağıllarda yetiştirilen koyunların yününden yorgan ve yastık oluşturarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir destek projesi daha başlattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla kırsal ilçelerde gelir düzeyi düşük çiftçilere destek amacıyla hayata geçirilen Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi kapsamında küçükbaş hayvan üretimi sürerken, koyunlardan elde edilen yünler ise yeni bir desteğe dönüştü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı birlikte hayata geçirdikleri proje ile koyunlardan elde edilen yünler, yorgan ve yastık haline getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Projenin ilk aşamasında 100 aileye ulaştırılacak olan yorgan ve yastıkların dağıtımı sürerken aileler verilen destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tarım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Koyun Yününden Yorgan ve Yastık Üretip İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor - Son Dakika


17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Son Dakika
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:21:38. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Koyun Yününden Yorgan ve Yastık Üretip İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement