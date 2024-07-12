Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz etkinlikleri düzenliyor

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi düzenlemeye gitti.

15 Temmuz günü cadde otoparkları ve şehitlik otoparkı ücretsiz olurken, kentteki tüm turistik merkezler açık olacak. Sazova Parkı içinde bulunan Gezi Treni ve Kent Park Plajı misafirlerini ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondolların da gün içinde hizmette olacağını belirtti.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenecek anma etkinlikleri sonrasında vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması amacıyla saat 20.00 ve 01.00 arası tramvaylar ve belediyeye ait otobüsler ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca şehrin 5 ayrı noktasından Vilayet Meydanı'na ulaşım için otobüs ring hattı planlandı, geri dönüş için son otobüs 00.15'te Orman Bölge Müdürlüğü'nden hareket edecek.