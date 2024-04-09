Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi çiçek dağıttı

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı öncesi Asri Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlara çiçek dağıttı.

Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu mezarlıklarında ve Eskişehir'in ilçelerinde Ramazan Bayramı öncesi kurulan stantlarda çiçek dağıtımı yapıldı. EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve belediye personeli ile vatandaşlara çiçek dağıtan Başkan Ünlüce, kurulan stantlarda çiçekleri mezarlık ziyaretçilerine teslim etti.

Başkan Ünlüce, "Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesi arife günü çiçek dağıtımımızı gerçekleştirdik. Bayram boyunca toplu ulaşım seferlerimiz de ücretsiz olacak. Tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyor, nice bayramlara sevdiklerinizle sağlıkla, mutlulukla ulaşmanızı dileyerek sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Çiçek dağıtımının ardından vatandaşlara başsağlığı dileyen ve bayramlarını tebrik eden Ünlüce, belediye personelinin de tek tek bayramlarını kutlayarak kolaylıklar diledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arife günü kent merkezi ve 14 ilçede 80 bin çiçek dağıttı.