Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Çanakkale\'ye gezi düzenledi

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Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) yönetici ve üyeleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü öncesi Çanakkale'ye gezi düzenledi.

ESÇEVDER yönetici ve üyeleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü öncesi Çanakkale'ye gezi gerçekleştirdi. Çanakkale gezisi esnasında konuşma yapan ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, "1'inci Dünya Savaşı'nda Fransa, Avusturalya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin oluşturduğu İtilaf Devletleri, Osmanlı Cihan Devleti'nin başkenti olan İstanbul'u ele geçirmek istiyorlardı. 1915 ve 1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası'nda yapılan Çanakkale Savaşları ilk hedef noktası olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmiş ve Çanakkale'yi alamayarak geri çekilmek zorunda kalmıştır. Savaşı kazanabilmek adına ülkenin dört bir yanından yaşı fark etmeksizin bütün erkekler savaşa gitmiştir. Bu sebeple savaş yıllarında ülkedeki neredeyse hiçbir okul mezun verememiştir. Büyük bir mücadele sonu savaş, başarıyla sonuçlanmış fakat 500 bin şehit verilmiştir. Milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadeleyi anlatan Çanakkale Zaferi insanlık tarihinde benzerine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. 1'inci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren 18 Mart 1915 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de dehasıyla Çanakkale Zaferi kazanılmış ve 18 Mart tüm Türkiye'de bu nedenle kutlanmaktadır" şekilde konuştu.

ESÇEVDER üyeleri, Çanakkale ve Eceabat gezilerini Rehber Bülent Özel ve İDA Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Akgül önderliğinde gerçekleştirdi. ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, Çanakkale gezisine katılan üyelerine, rehbere ve Ekrem Akgül'e teşekkürlerini iletti. Dernek üyeleri, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR