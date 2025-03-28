Eskişehir\'de 6 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

Eskişehir'de Orman Haftası programı içinde yer alan Ağaç Bayramı çerçevesinde 11 ayrı noktada noktada 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Hava şartları nedeniyle bir hafta ertelenen fidan dikim töreni İmişehir Mahallesi'nde yapıldı. Saygı duruşu ile başlayan programda, askeri bandonun eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından Atatürk Ortaokulu öğrencileri müzik öğretmeni Semiha Aslan'ın bestelediği Orman Haftası şarkısını söyledi. İşletme Müdürü Doğan Kiras, misafirlere fidan dikimini tarif etmesinin ardından yaklaşık bin kadar katılımcı sahaya dağılarak fidanları toprakla buluşturdu.

"Doğal besin kaynaklarının önemini vurgulamak istiyoruz"

Programda konuşma yapan Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nün anlamına değindi. Bölge Müdürü Çetin, Eskişehir'deki ağaçlandırma çalışmalarından ve fidan üretiminden örnekler vererek, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) bu yıl 21 Mart haftasını 'Orman ve Gıda' teması ile kutlaması nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü olarak Orman Haftası çerçevesinde, ormanların sürdürülebilir gıda üretimine katkısı, ekosistem hizmetleri ve doğadan soframıza gelen doğal besin kaynaklarının önemine ayrıca vurgu yapmak istiyoruz" dedi.

"Toplam 11 noktada 6 bin fidanı toprakla buluşturuldu"

Bölge Müdürü Çetin, konuşmasının devamında, "Ormanlar, stratejik bir ürün halini alan tarım ürünlerinin sürdürülebilir bir şekilde üretilebilmesi için su ve su kaynaklarının korunmasında, başta akarsuların akış rejimini düzenlemesi olmak üzere çok önemli bir yer tutmaktadır. İlimiz genelinde Orman Haftası kapsamında; 2 bin 500 adedi şu an bulunduğumuz sahaya olmak üzere, toplam 11 noktada 6 bin fidanı toprakla buluşturarak, hep birlikte gıdamızı, havamızı, suyumuzu korumaya alacağız. Yeşil vatanı güçlendirmek adına bu etkinliğe katılan her bir katılımcıya teşekkür ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyor ve hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Fidanların dikildikten sonra bakımını da çok önemsiyoruz"

Törende konuşan Vali Yardımcısı Adem Keleş ise, şöyle konuştu:

"İlimizin her yerinde fidan dikimi etkinliklerimiz devam ediyor. Fidanların dikildikten sonra bakımını da çok önemsiyoruz. Çevre ve orman herkes için önemli ve gerekli. Başta öğrenciler olmak üzere katılımcılara şükranlarımı sunuyorum."

Programa Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş'in yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Haydar Çelik, 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Seçkin Sevinç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, il protokolü, askeri birlikler ve öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR