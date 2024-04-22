Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Adalet ile El Ele Projesi başlatıldı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde ve birçok paydaş kurumun işbirliği ile geliştirilen Adalet ile El Ele Projesi çerçevesinde, suça sürüklenen çocuklara ve şiddet mağduru kadınlara psikososyal destek sağlanarak iş ve meslek sahibi olmaları için çalışmalar yürütülecek.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi daha birçok sivil toplum kuruluşunun iş birliği ile hazırlanan Adalet ile El Ele Projesine ilişkin Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi. Toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Figen Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çalışkan, Eskişehir Tenis Akademisi Başkanı Naim Burkan, Eskişehir Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yalnızoğlu, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Başkanı Tülin Pınar Demirbaş ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Kadın hekimlerden çocuklara eğitim desteği

Toplantıda söz alan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Başkanı Tülin Pınar Demirbaş, projede yer alarak çalışmak istediklerini belirterek, proje kapsamında gönüllü kadın ve çocuklara eğitim desteğinde bulunacaklarını ifade etti.

Çocuklar DSİ Bent spor'da görev alacak

Proje çerçevesinde gönüllü olan suça sürüklenen çocuklar DSİ Bentspor Kulübünde Tenis alanında görevler alarak sporcularla iletişim halinde olacaklar. Projedeki sporcuların çocuklar için birer rol model olması hedefleniyor.

Adalet ile el ele projesi hayatlara dokunacak

Toplantıda proje ile ilgili yapılan sunumların ardından yeni fikir ve uygulamalar tartışılırken, toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Başsavcı Ali Yeldan, mağdur kadınlar ve suça sürüklenen çocukların toplumda korunmaya muhtaç olan en önemli grup olduğunun altını çizerek, başlatılan projenin çocuk ve kadınların hayatlarına dokunacağını dile getirdi.

Paydaş kurumların projeye olan desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Yeldan, "Adalet ile El Ele Projesinin başarılı olabilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olması açısından paydaş kurumlarımızın işbirliği bizler için çok değerli. Projenin başarılı olması halinde çocukların suçtan uzak tutulması, mağdur çocukların azalması, kadınların tekrarlanan mağduriyetlerinin önlenmesi ve kadınların istihdam edilmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

Adalet ile El Ele Projesi kapsamında, adli süreçlere dahil olmuş ve desteğe ihtiyacı olan çocuk ve kadınlar tespit edilecek. Gönüllülük esasına dayalı olacak olan projede çocuklar, spor kulüplerinde sporcularla bir arada vakit geçirecekler ve kendilerine spor kulüplerinde görev verilecek. Eğitimciler tarafından kadın ve çocuklara yol göstericilik yapılacak. Kadınların istihdam edilmeleri ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanmasının hedeflendiği projede, kadın ve çocuklar aynı zamanda eğitim, sağlık gibi birçok yönden takip edilerek desteklenecekler. - ESKİŞEHİR