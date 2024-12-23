Eskişehir'de Araç Sayısı 363 Bin 648'e Ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 363 bin 648 'e ulaştı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 961 adet artarak, 363 bin 648 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 202 bin 820 adeti otomobil, 57 bin 822'i motosiklet, 54 bin 815 adeti kamyonet, 28 bin 346 adeti traktör, 11 bin 601 adeti kamyon, 4 bin 424 adeti minibüs, 2 bin 642 adeti otobüs, bin 178 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698'e ulaştı. - ESKİŞEHİR