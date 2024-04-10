Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Bayramlaşma Töreninde Konuştu

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Eskişehir'de düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Tüm Eskişehirlilerin bayramını yürekten kutluyorum, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

Eskişehir Valiliği tarafından Eskişehir Öğretmenevi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, tüm protokol ve basın mensuplarıyla bayramlaştı. Ardından açıklamalarda bulunan Aksoy, Eskişehirlilerin bayramını kutladı. Konuşmasında seçim sürecine de değinen Vali Aksoy, seçimlerin olgunluk içerisinde geçmesinden dolayı bütün siyasi partilerin il başkanlarına ve adaylarına teşekkür etti.

"Tüm Eskişehirlilerin bayramını yürekten kutluyorum"

Vali Aksoy, "Bayramlar oldukça önemli ve değerli günler. Birlik ve beraberliğimizi daha üst noktalara taşıma, varsa kırgınlıkları ve küslükleri ortadan kaldırma adına önemli bir fırsat oluşturan önemli günlerimiz. Bugünlerimizi en iyi şekilde değerlendirmek, millet ve toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha üst noktalara taşımak önemli. Bu önemli günde başta siz katılımcılar ve değerli aileleriniz olmak üzere tüm Eskişehirlilerin bayramını yürekten kutluyorum, sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Bu bayramı özgürce burada kutlamamıza vesile olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Yine cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugünkü birlik ve dirlik için mücadele eden, katkı sunan kişi ve kurumları da rahmetle, sevgiyle ve saygıyla anıyorum" dedi.

"Olgun bir seçim dönemini hep birlikte yaşadık"

Konuşmasında seçim sürecine de değinen Aksoy, "Eskişehir önemli bir şehir ve Eskişehir'in birçok alanda daha iyi bir noktaya gidebilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimleri yapıldı. Ben bütün siyasi partilerimizin il başkanlarına ve adaylarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir olgunluk içerisinde herhangi bir olaya sebep olmadan seçimler gerçekleştirildi ve bu yönüyle de katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Olgun bir seçim dönemini hep birlikte yaşadık. Kazananları da tebrik ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Aksoy çiftinin yanı sıra Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve diğer protokol mensupları ile aileleri katıldı. - ESKİŞEHİR