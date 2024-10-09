Eskişehir\'de binlerce hobi bahçesi gerekli izinler alınmadığı takdirde yıkılacak

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Eskişehir'de 40 farklı tarım alanında bulunan hobi bahçesi altındaki yapılaşmalara 2023 yılı başından bu yana 156 milyon TL para cezası yazıldığını belirten Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Gerekli izinler alınmazsa eğer süreç sonunda kesinleşmiş mahkeme kararı üzerine eğer inşaat varsa yıkım, konteyner varsa kaldırmak söz konusu oluyor" dedi.

Tarım arazileri üzerine yapı izni olmadan zemin değişikliği akabinde farklı tarzlardaki yaşam alanlarının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Eskişehir'de özellikle Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerindeki 40 tarım arazisinde siteler şeklinde oluşturulan hobi bahçeleri ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi tarafından denetimler arttırıldı. 2023 ve 2024 yılı içerisinde Eskişehir genelindeki 40 tarım arazisi üzerine kurulmuş yaşam alanlarına 156 milyon TL cezai işlem uygulandı. Toprak Koruma Kanunu'na aykırı şekilde tarım arazilerinin bölünerek herhangi bir imar izni olmaksızın hazırlanan hobi bahçeleri için uyarıların yapıldığını belirten Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Hobi bahçesi sahiplerinden yazdığımız para cezası kararına istinaden 2 ay içerisinde ilgili kurum kuruluş üzerinden başvurmalarını istiyoruz. Eğer başvurmazlarsa veya eski haline geri getirmezlerse ya da başvururlar da izin alınamazsa süreç içerisinde 3 katı para cezası söz konusu oluyor. Süreç sonunda kesinleşmiş mahkeme kararı üzerine eğer inşaat varsa yıkım, konteyner varsa kaldırmak söz konusu oluyor" dedi.

"Bir mahalle şeklinde birden fazla yapı tarım arazilerine koyuluyor"

Tarım arazilerinin yaşam alanına çevrilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gerek muhtarlardan gerekse çiftçilerden gelen şikayetlerin var olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "İmar kanununa göre beledilerimizin ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün görev sahası içinde izinsiz yapılaşma, toprak koruma kanununa göre ise tarım arazisi üzerinin parçalanması veya toprağın üzerine yapı inşa ederek bozulması yönüyle değerlendiriyoruz. Hobi bahçesi dediğimiz yerler daha ziyade bir mahalle, bir semt şeklinde birden fazla yapının aynı tarım arazisi üzerine koyulması şeklinde gerçekleşiyor" dedi.

"Hobi bahçesi adı altında kullanılan alanların eski haline getirilmesini bekliyoruz"

Kentteki belediyelerin kendi yetkileri çerçevesinde bu izinsiz yapılaşmaları doğrudan doğruya mühürlemeleri veya inşaatı tamamlanmamışsa durdurmaları gerekirken yapılmamasından dolayı sayıların da arttığını belirten Gümüş, cezai yaptırımların uygulandığını söyledi. Ceza yazıldıktan sonra ya gerekli izinlerin alınması gerektiğini ya da alanın eski haline getirilmesi gerektiğini belirten Ender Muhammed Gümüş, "Eskişehir, büyükşehir statüsünde olduğu için il genelinde imar durumu belediyelerin yetkisinde yer alıyor. Bir tarım arazisinde böyle bir yapılaşmaya gidilirse biz ilk tespitten sonra kendilerine toprak koruma kanununda öngörülen para cezasını uyguluyoruz. Bu büyük ova için de olabilir, koruma sahasının dışında da olabilir. Eğer bu arazi üzerinde yapılaşmaya belki de müsaade edilebilecek bir durum olabilir. Kendilerine yazdığımız para cezası kararına istinaden 2 ay içerisinde ilgili kurum kuruluş üzerinden başvurmalarını istiyoruz. Eğer başvurmazlarsa veya eski haline geri getirmezlerse ya da başvururlar da izin alınamazsa süreç içerisinde 3 katı para cezası söz konusu oluyor. Veyahut eski haline getirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"2023-2024 yılında 156 milyon liralık para cezası uyguladık"

Eskişehir genelinde 2023 yılı başından bu yana hobi bahçesi sahiplerine toplam 156 milyon TL para cezası kesildiğini söyleyen Gümüş, "Yargı kararı kesinleştikten sonra bu tarım arazisinin belediyeden tarımsal üretime uygun hale getirilmesini istiyoruz. Yetki belediyededir. Toprak koruma kanununda da böyle bir madde var. 2023-2024 yılında 156 milyon liralık para cezası uyguladık. İzin için başvursalar belki bazıları bu izinleri alabilecek noktalardayken maalesef bunu da yapmadılar. Aynı zamanda kooperatif başkanlarının da hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası görülüyor. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kesinleşmiş mahkumiyet kararları verildi. Tabii iyi hallerinden dolayı cezaları ertelendi. Bu süreç içerisinde eğer başka suç işlerlerse bu suçun da cezasını çekmek zorunda kalacaklar. Böyle de bir durumla karşı karşıya kaldılar" dedi.

"Mahkeme kararı üzerine eğer inşaat varsa yıkım, konteyner varsa kaldırmak söz konusu"

Eskişehir'de tespit edilmiş 40 farklı tarım arazisinde yerleşim yeri bulunduğunu ve bunların eski haline döndürülmesi gerektiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Eskişehir'de şu ana kadar kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan 40 hobi bahçesi oldu. Bu hobi bahçesi tek bir yapı değil. Bu yapıların oluşturduğu bir grup şeklinde, her bir kooperatif ayrı bir grup olarak tarım arazinde gelişmişler. 40 ayrı kooperatif ya da aynı kooperatif birden fazla yapmış olabilir ama 40 ayrı yerleşim yeri var hobi bahçesi adı altında. Bunlar usulsüz. Kesinleşmiş mahkeme kararı üzerine eğer inşaat varsa yıkım, konteyner varsa kaldırmak söz konusu. Bizdeki esas tabii ki sadece binaların olduğu yer değil, içindeki yollar da dahil olmak üzere hepsi arazinin bütünlüğünü bozmayacak şekilde tarımsal üretimi uygun hale getirme şeklinde verilen bir karar" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız hobi bahçesi aldatmacasına kanmasınlar"

Tarım arazisi üzerinde bulunan alanların belediyeler tarafından yıkılmaması durumunda yıkımı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üstlendiğini belirten İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, şunları söyledi:

"Belediyelerin yıkım işlemini yapmaması durumunda Toprak Koruma Kanunu'na göre cezası var. Eğer belediye yıkım işlemini yapıp alanı tarımsal üretime uygun hale getirmezse, belediyeye de masrafların 2 katı ceza yazılıyor. Daha sonra da yıkım işlemi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. O yüzden vatandaşlarımız kendilerinin, çiftçilerimizin ve hayvancılık yapan üreticilerimizin mağduriyetine sebep olacak şekilde izinsiz kaçak yapılaşma şeklindeki hobi bahçesi aldatmacasına kanmamalarını tavsiye ediyorum." - ESKİŞEHİR