Eskişehir'de Boş Konut Sayısı Arttı - Son Dakika
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Eskişehir'de Boş Konut Sayısı Arttı

Eskişehir\'de Boş Konut Sayısı Arttı
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Mezun öğrencilerin ayrılmasıyla Eskişehir'de 3 bin kiralık ev boş kaldı, fiyatlar uygunlaştı.

Eskişehir'de mezun üniversite öğrencilerinin şehirden ayrılmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin konutun boş kaldığını söyleyen emlakçı Kasım Karakaş, şu anda kiralık ev arayan vatandaşların kent merkezinde daha uygun fiyatlı daireler bulabileceklerini söyledi.

Üniversite şehri Eskişehir'e her yıl farklı şehirlerden binlerce öğrenci gelip gidiyor. Öğrencilerden bazıları yurtlarda kalmayı tercih ederken, bazıları ile okudukları üniversiteye yakın mahallelerden ev kiralıyor. 2025-2026 Akademik Yılı'nın bitmesi ve mezun öğrencilerin şehirden ayrılmasıyla birlikte, özellikle üniversitelerin çevresinde bulunan birçok kiralık ev boş kaldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan emlakçı Kasım Karakaş, şu anda kiralık ev arayan vatandaşların kent merkezinde uygun fiyatlı daireler bulabileceklerini, kenar mahallelerde ise ücretlerin daha yüksek olduğunu ifade etti.

"Bu durumun kiralık ev arayan vatandaşlarımız için fırsat olduğunu söyleyebiliriz"

Kira fiyatlarının geçen yıla kıyasla dengeli seyrettiğini belirten emlakçı Kasım Karakaş, mezun öğrencilerin şehirden ayrılmasıyla üniversite bölgelerindeki boş kiralık konut sayısının yüzde 10 oranında arttığını belirtti. Şu anda kiralanmaya hazır yaklaşık 3 bin boş konut bulunduğundan bahseden Karakaş, bu bölgelerde 15 ile 20 bin TL'ye 2+1 daire kiralanabileceğini dile getirerek, "Üniversitelerin çevrelerindeki mahallelerde şu anda kiralık evler mevcut. Öğrenciler genelde üniversite bölgelerini tercih ettiği için şu anda en çok o taraflarda ev var. Bu durumun kiralık ev arayan vatandaşlarımız için fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda kent merkezindeki konutlar daha ucuzken, kenar mahalleler daha pahalı durumda" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Boş Konut Sayısı Arttı - Son Dakika

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