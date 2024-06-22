Eskişehir'de Çiftçiler Tarım Arazisini Temizlemek İçin Maydanozu Koyunlara Yedirdi

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Eskişehir'de çiftçiler, yetiştirip satamadıkları maydonuzu koyunlara yedirerek tarım arazisini temizledi.

Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle semt pazarları kurulmadı. Sebze üreticisinin ise ürünleri elinde kaldı. Çiftçiler ürünlerini satamadığı için tarlalarını temizleyip taze sebzeler yetiştirmek için küçükbaş hayvanları tarım arazilerine saldı. Koyunlara yedirilen maydanozun tazesini yetiştirmek için çiftçiler çalışmaya başladı.

"Hayvanlara yedirerek üretici tarlalarını temizliyor"

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, "Geçtiğimiz yıl maydanoz ekiminin yetersiz olması ve iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde ürünün yanması yüksek fiyatlara sebep oldu. Plansız üretim hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Bunu soğan ve patateste de çok yaşıyoruz. Ülkenin tüketimine göre üretim yapılmalı. Düşünülen havza sistemi iklime göre il, ilçelerde uygulanmalı ki arz, talep karşılansın. Sakintepe Mahallemizde yaprağı yenen ürünlerde maydanozda kaliteli üretim yapılmakta. Sıcak giden havaların birden soğuması birinci mahsullerde hastalık yaptı. Ardından tekrar aşırı sıcaklardan ürünler etkilendi. Her gün Eskişehir semt pazarlarına, İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illere giden sebze tatilin uzun olması nedeniyle elde kaldı. Günlük sevk edilen tonlarca ürün tarlada bekledi. Talep olmayınca satılmayan maydanoz tarlarını yeniden tazesinin yetişmesi için hayvanlara yedirerek üretici tarlalarını temizliyor" dedi. - ESKİŞEHİR