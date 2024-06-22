Eskişehir'de Çiftçiler Tarım Arazisini Temizlemek İçin Maydanozu Koyunlara Yedirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Çiftçiler Tarım Arazisini Temizlemek İçin Maydanozu Koyunlara Yedirdi

Eskişehir'de çiftçiler, satamadıkları maydonuzu koyunlara yedirerek tarım arazisini temizledi. Kurban Bayramı nedeniyle semt pazarlarının kurulmadığı Tepebaşı ilçesinde, çiftçiler ürünlerini satamadığı için tarlalarını temizleyip taze sebzeler yetiştirmek için küçükbaş hayvanları tarım arazilerine saldı. Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, plansız üretimin üreticiyi ve tüketiciyi mağdur ettiğini belirterek, ülkenin tüketimine göre üretim yapılması gerektiğini söyledi.

22.06.2024 14:46
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Eskişehir'de çiftçiler, yetiştirip satamadıkları maydonuzu koyunlara yedirerek tarım arazisini temizledi.

Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle semt pazarları kurulmadı. Sebze üreticisinin ise ürünleri elinde kaldı. Çiftçiler ürünlerini satamadığı için tarlalarını temizleyip taze sebzeler yetiştirmek için küçükbaş hayvanları tarım arazilerine saldı. Koyunlara yedirilen maydanozun tazesini yetiştirmek için çiftçiler çalışmaya başladı.

"Hayvanlara yedirerek üretici tarlalarını temizliyor"

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, "Geçtiğimiz yıl maydanoz ekiminin yetersiz olması ve iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde ürünün yanması yüksek fiyatlara sebep oldu. Plansız üretim hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Bunu soğan ve patateste de çok yaşıyoruz. Ülkenin tüketimine göre üretim yapılmalı. Düşünülen havza sistemi iklime göre il, ilçelerde uygulanmalı ki arz, talep karşılansın. Sakintepe Mahallemizde yaprağı yenen ürünlerde maydanozda kaliteli üretim yapılmakta. Sıcak giden havaların birden soğuması birinci mahsullerde hastalık yaptı. Ardından tekrar aşırı sıcaklardan ürünler etkilendi. Her gün Eskişehir semt pazarlarına, İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illere giden sebze tatilin uzun olması nedeniyle elde kaldı. Günlük sevk edilen tonlarca ürün tarlada bekledi. Talep olmayınca satılmayan maydanoz tarlarını yeniden tazesinin yetişmesi için hayvanlara yedirerek üretici tarlalarını temizliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Çiftçiler Tarım Arazisini Temizlemek İçin Maydanozu Koyunlara Yedirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Çiftçiler Tarım Arazisini Temizlemek İçin Maydanozu Koyunlara Yedirdi - Son Dakika
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